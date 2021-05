Zapriseženi rockerji pokazali nežno plat

Treba se je kritično izražati, opozarjati na težave in napake, brez strahu in sramu.

Celjski rockerji so izdali poseben in nenavaden album z naslovom L1VE. Ta je pravzaprav logično nadaljevanje albuma Klon 1, ki ga je skupina izdala januarja lani, in nato še koncertnega filma Live 1, ki je luč sveta ugledal konec februarja letos. Nanj so umestili osem skladb, ki so nastale iz idej ali delcev glasbe iz let pred njihovim nastankom.Te osnutke so glasbeniki vzeli iz zaprašenih predalov, jih izbrusili, dopolnili, razvili in ubesedili. »Koncertov res ni bilo, a ideje so se kopičile. In svet se je še vedno vrtel. Treba se je kritično izražati, opozarjati na težave in napake, brez strahu in sramu,« pravijo fantje.V njihovih glavah in prostoru za vaje je zorela ideja o koncertu malo drugače. Iz konceptualnih zametkov se je rodil 30-minutni koncertni film Live 1. Pripravili so svoje inštrumente, sceno, ozvočenje, luči in igrali, pa čeprav samo za kamero. Na koncertu so v živo odigrali sedem skladb iz prvenca, posnetek pa povezali z zgodbo, v kateri nastopa maskota skupine Klon, pujs.Sočasno z albumom pa v svet pošiljajo tudi pesem Dlan v dlan (Fantastika) v live različici. Najbolj mirna in edina ljubezenska pesem na albumu odstopa od njihove sicer trše rockerske drže, a z njo so glasbeniki pokazali, da imajo tudi nežnejšo plat.