Zapel je mami v spomin (VIDEO)

Tilen Lotrič je tisti mladi pevec, ki ga je širna Slovenija spoznala v sedmi sezoni oddaje Slovenija ima talent. V tej se mu je zmaga izmuznila za las, odtlej pa je izdal več avtorskih pesmi, sodeloval s številnimi imeni slovenske glasbene scene, zdaj pa je v svet poslal poseben videospot za skladbo Življenje se piše z veliko, čeprav se med snemanjem ni niti zavedal, da je s tem še zadnjič ovekovečil svojo mamo. Na začetku letošnjega leta je namreč za vedno zaprla oči, zato se je glasbenik odločil, da pesem posveti njej. Mladi pevec je nedavno povedal, da je bil kot 15-mesečni dojenček posvojen iz Makedonije, na svoja posvojitelja pa je vedno gledal kot na svoje prave starše. Čeprav bi skladbo Življenje se piše z veliko lahko hitro označili kot le še eno ljubezensko balado, ta v svojem bistvu skriva globlje sporočilo, ki ga dodatno podkrepi videospot.

»Življenje je treba živeti, ne le preživeti. Vsekakor pa je to lažje, ko imamo ob sebi prave ljudi, ki dajo barvo našemu vsakdanu. To je lahko partner, prijatelj, sodelavec ali v mojem primeru mami. Z njo me je vezala močna vez … No, še vedno me. Ona me je vzela k sebi, ko sem potreboval dom in ljubečo družino. Pokazala mi je širino ljubezni, in kar se mi zdi še najpomembneje, naučila me je živeti. Kot zapojem v pesmi, 'vse sorte ljudi prinese usoda', in vesel sem, da je meni prinesla najboljšo mami,« je dejal Tilen. Besedilo nove skladbe je ponovno spisal Rok Lunaček, za melodijo poskrbel Martin Žunec, pod aranžma pa se tokrat podpisuje Krešimir Tomec. Ekipa je skladbo ohranila v pozitivnem duhu, kot pa smo izvedeli, jo je tudi Rok pisal s posebnim namenom. Napisal jo je namreč svojemu pokojnemu očetu.

Slovensko javnost je navdušil kot 19-letnik leta 2018 v oddaji Slovenija ima talent.

»Težko strnem v zgolj eno poved vse to, kar v meni povzroča ta skladba. Lahko rečem, da ima tisto nekaj, kar me vrne v preteklost, med spomine, nekam tja med ljudi, ki jih imam rad, tudi tiste, ki jih ni več. Vem, da sva s Tilnom že na začetku govorila, da ima ta pesem v sebi nekaj več. Je preprosta, a subtilna. Dandanes pesmi v tem žanru vse redkeje nosijo to čustvo,« razloži Rok Lunaček, čemur Martin Žunec, s katerim je Tilen sodeloval že pri uspešnici Jagoda, še doda: »Tilen je mlad in zelo perspektiven pevec. Vesel sem, da je pesem s takšnim potencialom pristala v njegovih rokah. Ob prebiranju Rokovega besedila sem tudi začutil, kam moramo speljati glasbeno zgodbo, in ji tako ustvaril močno in toplo melodijo za dušo.«