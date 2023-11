Žan Serčič z dotiki razgrel oboževalke

Album Ljubezenske igre, na katerega so oboževalke Žana Serčiča, trenutno enega najbolj priljubljenih izvajalcev pri nas, čakale vse od pomladi, je končno ugledal luč sveta. Pevec je večino skladb predstavil v zadnjih tednih, za veliki koncert v ljubljanskem Media Centru pa prihranil le še razkritje naslovne pesmi.

Žanov največji samostojni koncert v karieri je postregel z uspešnicami, zapeljivimi pogledi in nežnimi dotiki dam, ki so se prebile v prve vrste, drznimi odrskimi opravami in energično koreografijo z umirjenimi presledki.

Omar pravi, da je zdaj še večji Žanov oboževalec, kot je bil.

»Če bi obstajale besede za vse občutke, ki sem jih doživel od trenutka, ko sem stopil na oder, bi jih napisal. A jih ni. Toliko ljubezni še nisem bil deležen,« je misli po največjem nastopu strnil Serčič, ki se s svojimi Šakali že pripravlja na koncert, ki bo ta petek, 1. decembra, v mariborski dvorani Tabor, sredi ljubljanskega koncerta pa je oboževalke razveselil še z enim podatkom – 18. junija prihodnje leto bo nastopil v Križankah. Sicer pa je njegov koncert s kar devetimi kamerami posnela ekipa TV Slovenije pod taktirko režiserke Urške Žnidaršič, predvajali pa ga bodo v začetku prihodnjega leta.