Zamejski Slovenci tudi letos brez festivala

Med nastopajočimi bodo tudi fantje iz ansambla Zadetek. FOTO: MOJCA MAROT

50 let bo prihodnje leto praznoval Festival narodno-zabavne glasbe Števerjan.

Res je, žal nam je pandemija že drugo leto zapored prekrižala načrte, zato smo še vedno v pričakovanju jubilejne prireditve.

Ne samo organizatorji, Slovensko katoliško društvo Frančišek B. Sedej, tudi številni naši glasbeniki so že lani – in tako bo tudi letos – ostali brez enega najbolj priljubljenih glasbenih festivalov v našem zamejstvu, v italijanskem Števerjanu.Že lani so nanj težko čakali, še posebno ker bi moral biti to jubilejni, 50. festival narodno-zabavne glasbe, ki se je v Števerjanu vedno odvijal kar tri večere zapored. Dva od teh sta bila tekmovalna, zadnji pa finalni, zaključni nedeljski gala večer. Že lani so ga morali organizatorji odpovedati zaradi pandemije koronavirusa, žal pa se epidemiološka situacija tudi po letu dni ni toliko izboljšala, ne na naši ne na italijanski strani, da bi ga lahko pripravili letos.»Res je, žal nam je pandemija že drugo leto zapored prekrižala načrte, zato smo še vedno v pričakovanju jubilejnega, 50. festivala. A se organizatorji ne damo in trdno verjamemo, da bomo tekmovanje izpeljali naslednje leto. V tretje gre rado, pravijo,« je za Slovenske novice pojasnila, predsednica društva S. K. P. D. Frančišek B. Sedej. Spomnila je, da je v zamejstvu slovenska narodno-zabavna glasba še vedno močno prisotna, v srcih Števerjancev pa ima prav poseben kotiček.»Tudi zato smo se organizatorji odločili, da bomo to nedeljo, 25. julija, priredili poseben večer, na katerem bomo obujali spomine na pretekle izvedbe Števerjanskega festivala in tako skupaj lažje dočakali jubilejni, 50. festival,« je še dejala Bergnacheva.To nedeljo ob 17. uri bodo na odru med Borovci nastopili Primorski fantje, Škorpijoni, Špadni fantje, Veseli svatje, Vrtnica in Zadetek. Gre za ansamble, ki so v Števerjanu nastopili v preteklih letih in bili med prejemniki nagrad, njihove viže pa so prave uspešnice na narodno-zabavni sceni in so se vsem poslušalcem kot tudi obiskovalcem vtisnile v srce. Festival hitov bodo Števerjanci izvedli v vsakem vremenu.»Če bo vreme lepo, se bo vse odvijalo na prostem, med našimi znamenitimi borovci, če bo slabo, pa se bomo preselili v veliko dvorano našega župnijskega doma Frančišek B. Sede. Res pa je zaradi omejenega števila mest rezervacija obvezna,« je še povedala Ilaria Bergnach.