Zamaskirani morilec grozljivke Krik se vrača

Verjetno tudi Neve Campbell

Courteney in David sta se pri snemanju originalnega Krika zaljubila in se 1999. poročila. A je njuni ljubezni pred desetimi leti odklenkalo in sta se 2013. ločila.

Tisti z bolj rahlimi živci bodo spet kričali in si nervozno grizli nohte, ljubitelji grozljivk jeklenih živcev pa bodo poskušali dognati, kdo je psihotični morilec, ki se skriva za masko, ki jo je navdihnila slika. Kajti kultna grozljivka Krik, ki jo je na velika platna leta 1996 prvič prenesel ameriški režiser, se vrača! Zdaj že v peto.Ko je Krik pred slabega četrt stoletja prišel v kinematografe, je zanetil skoraj malo filmsko revolucijo. Zavihtel se je namreč na prestol najbolj dobičkonosnega slasher filma, ki ga je na drugo mesto šele pred dvema letoma izrinila grozljivka Noč čarovnic. Bilo je jasno, da bo Craven s serijskim morilcem, ki se skriva za fantomsko belo masko in si je za tarčo obsedenosti izbral študentko Sidney Prescott v podobi, prišel v letu 2021.Za kamerami prvič ne bo sedel Craven, ki je 2015. umrl za posledicami možganskega tumorja. Je pa njegovo dediščino odločena nadaljevati režijska dvojicain, v kar sta režiserja prihajajoče grozljivke prepričala tudi Campbellovo, ki je zaigrala glavno vlogo v prvih štirih filmih. »Njuno spoštovanje Wesovega dela je očitno, kot tudi, da mu s petim delom želita izkazati čast in se mu pokloniti. Resnično lepo,« je dejala Neve, trenutno sicer še sredi dogovorov za še peto upodobitev svojega lika Sidney, a je znal obisk Bettinelli-Olpina in Gilletta nagniti tehtnico v smer, ki si jo želijo oboževalci filma, saj si Krika brez nje ne znajo niti zamisliti.Campbellova morda še cinca, sta pa ponovitev vlog že potrdilain, ki sta bila z Neve glavna igralska trojica vseh dosedanjih nadaljevanj. »Komaj čakam, da spet vidim ta obraz!« je čivknila Coxova, ki se vrača v podobi hladne, preračunljive in nadvse ambiciozne televizijske novinarke Gale Weathers, ki je za zgodbo pripravljena narediti skoraj vse.Ob njej pa bo v peto pred kamerami stal tudi Arquette, vnovič v vlogi namestnika šerifa Deweyja Rileyja. »Navdušen sem, da bom spet igral Deweyja in se srečal s staro filmsko družino. Snemanje Krika je bilo pomemben del mojega življenja in sam zase lahko iskreno rečem, da se že veselim, da bomo poskrbeli, da bo Wesova zapuščina živela še naprej.«