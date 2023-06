Žalostna vest: umrl je zvezdnik Evrovizije

Ljubitelje Evrovizije je danes pretresla vest, da je umrl nekdanji irski evrovizijski zvezdnik Roy Taylor. Irec je na izboru za Pesem Evrovizije sodeloval leta 1988, ko je z zasedbo Jump the Gun in skladbo Take Him Home zasedel osmo mesto.

Roy se je leta boril s hudo boleznijo, znano pod kraticami MND – amiotrofična lateralna skleroza. Gre za bolezen zgornjega in spodnjega motoričnega nevrona, ki se kaže z atrofijo mišic. Zanjo je značilna tudi odpoved spodnjih možganskih živcev.

Glasbenikova otroka Terence in Ella sta Roya opisala kot heroja, ki je navduševal s svojo nalezljivo pozitivnostjo. Glasbenik se je zadnja leta posvečal svoji fundaciji, s katero je zbiral denar za raziskovanje težke bolezni, s katero se je boril.