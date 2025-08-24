Žalost v filmskem svetu: med snemanjem priljubljene serije umrl 47-letnik

V Benetkah so morali zaradi smrtnega primera na prizorišču snemanja tik pred koncem snemalnih dni prekiniti snemanje pete sezone uspešne Netflixove serije Emily v Parizu. Med snemanjem v beneškem hotelu je namreč umrl 47-letni asistent režije, domnevno zaradi srčnega infarkta.

Po poročanju italijanskih medijev je asistent režije umrl v enem najbolj znanih hotelov v mestu, hotelu Danieli v neposredni bližini Trga sv. Marka, kjer naj bi snemali eno od zadnjih scen. Med snemanjem v četrtek okoli 18.30 je nenadoma omedlel. Ekipa zdravnikov ga je poskušala neuspešno oživiti z defibrilatorjem, po 45 minutah pa so ga razglasili za mrtvega. Celotno filmsko ekipo je dogodek pretresel.

Vrsto let deloval v mednarodnem filmskem poslu

47-letnik je bil rojen v Benetkah in je že vrsto let deloval v mednarodnem filmskem poslu, tudi v ZDA in Veliki Britaniji. Poleg tega je pisal pesmi, pravljice in zgodbe za otroke.

Zaenkrat ni znano, za koliko časa bodo snemanje prekinili, je pa predvideno, da naj bi ga končali do začetka filmskega festivala v Benetkah, ki se začne v sredo.

Serija Emily v Parizu govori o mladi Američanki, ki jo igra Lily Collins, in se sicer dogaja v francoski prestolnici. Nekatere nove epizode se odvijajo tudi v Italiji, tako v Rimu kot v Benetkah. Sprva naj bi snemanje v mestu na vodi trajalo do ponedeljka. V Rimu je snemanje potekalo že maja. Takrat so nastale težave, ker je istočasno potekal konklave za izvolitev novega papeža in je bilo v Vatikanu toliko ljudi, da so bili primorani več prizorov posneti na novo.