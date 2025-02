Zaljubljenost v glasbo v Ljubljano pripeljala legendarnega didžeja

V Ljubljani se je včeraj začela enajsta izdaja mednarodnega glasbenega festivala in konference Ment. Letošnji program prinaša nastope 83 izvajalcev, ki zaznamujejo dogajanje na aktualni glasbeni sceni. Kot je povedal umetniški direktor in vodja festivala Andraž Kajzer, nastopajoči prihajajo iz rekordnih 27 držav.

V okviru konferenčnega programa organizatorji napovedujejo 100 govorcev in govork.

Na sinočnjem odprtju v Kinu Šiška sta se med drugim predstavili grška pop izvajalka Stella in zasedba Yalla Miku iz Švice. Na vabilo organizatorjev se je odzval tudi legendarni BBC-jev radijski voditelj in didžej Gilles Peterson. Kot je ocenil Kajzer, gre za verjetno eno najvplivnejših osebnosti v glasbi zadnjih desetletij: »Navdušujeta nas njegova zaljubljenost v glasbo in neumorna promocija novih in neraziskanih zvokov. To je tudi eno od naših programskih vodil.«

Irska folk skupina Lankum je eno od že uveljavljenih imen. FOTO: Paul Hudson/Wikimedia Commons CC BY 2.0

V okviru programa se bo predstavila tudi svetovno priznana irska zasedba Lankum, čeprav je Ment sicer festival glasbenih odkritij z glavnim ciljem občinstvu in glasbenim profesionalcem predstavljati še neznana imena, je poudaril vodja festivala Kajzer. V četrtek in petek bo program glasbeno dogajanje ponesel po vsej Ljubljani. Med drugim bo Ment potekal na Ljubljanskem gradu, v Stari mestni elektrarni in Orto baru. Organizatorji so se odločili obdržati obe lanski novosti: četrti festivalski dan in nov festivalski segment CE/MENT, posvečen elektronski glasbi. Z njim bodo v soboto zaokrožili festival.

Ment ima letos poleg lastne mobilne aplikacije tudi prenovljeno spletno stran, ki uporabnikom omogoča ustvarjanje programa po svoji meri. V okviru konferenčnega programa organizatorji napovedujejo 100 govorcev in govork. Na konferenci bodo med drugim prisotni predstavniki festivalov, kot so Glastonbury, ESNS, Exit, Inmusic in Supersonic. »Toliko pohval za letošnji program, kot smo jih prejeli od tujih festivalskih promotorjev, še nikoli nismo dobili,« je dodal Kajzer.