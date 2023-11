ZÁLI: Vsi potrebujemo odklop v našem norem svetu

Nadarjena mlada pevka in pianistka, ki piše svojo avtorsko glasbo, se je širši javnosti prvič predstavila v šovu Slovenija ima talent, kjer se je prebila do finala, temu pa sta sledila še Festival Slovenske popevke in EMA 2022. Kmalu zatem je karizmatična glasbenica, ki si je nadela umetniško ime ZÁLI, z očarljivim vokalom osvojila največje slovenske odre, izpeljala sodelovanja z velikimi orkestri, nastopila pa je tudi v duetu z legendarnim Tonyjem Cetinskim.

Želi napolniti z lepo energijo

To jesen občinstvo navdušuje z avtorsko skladbo V trenutku. »Govori o trenutku, ko se odločiš in si dovoliš, da boš zaživel, da boš z nekom. Lahko pa si vsak nariše svojo zgodbo. Moj glavni cilj je, da poslušalce in s tem posledično tudi sebe napolnim z lepo energijo. Pa naj bo ta igriva, norčava, čutna ali umirjena. Mislim, da vsi potrebujemo odklop v tem norem in hitečem svetu, kjer smo zaradi individualističnega pristopa do zadev podhranjeni osnovne človeške sočutnosti,« pove o svoji najnovejši skladbi.

Pri produkciji je sodeloval producent Žare Pak, ZÁLI pa se je igrivost skladbe skupaj z videografom in producentom Markom Pircem odločila preslikati tudi na male zaslone ter s pomočjo nadarjenih plesalcev ustvarila še videospot.