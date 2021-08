Zakulisje pornografske industrije navdušilo, ogled samo za 18+

Med dokumentarci je najbolj prepričal film Tovarne delavcem. FOTO: Motovunski Filmski Festival

Rušenje stereotipov

Izjemno vzdušje FOTO: Motovunski Filmski Festival

Posebno nagrado za življenjsko delo 50 godina je letos dobil skladatelj Alfi Kabiljo.

Sto šesst filmov v petih dneh in več tisoč sladokuscev. To je filmski festival v istrskem mestecu Motovun, ki se je sklenil v soboto, v številkah, a za temi tiči bistveno več. Pomeni namreč tudi zmago filma nad pandemijo, zaradi katere se velika platna projekcij lani niso razvila.A ne tudi letos, saj so ljubke uličice istrskega srednjeveškega bisera letos znova oživele, projekcije so bile na velikansko zadovoljstvo organizatorjev razprodane, kulture lačni so uživali v sproščenem vzdušju, tako v filmih kot bogatem spremljevalnem programu, manjkalo pa ni niti istrske rakije.Festivalski žarometi so najsvetleje osvetlili stvaritev švedske režiserke, ki ji je zgodba filma Pleasure, s katero je razkrila ozadje ameriške pornografske industrije, prinesla glavno nagrado propeler. Poleg tega je bil film, osrediščen okoli 19-letne Švedinje Belle, ki jo sanje, da postane velika pornografska zvezda, popeljejo v Los Angeles, tudi prvi film motovunskega festivala, ki so si ga lahko ogledale le polnoletne osebe.»Nagrado je dobil film, ki s svojim pogumom in iskrenostjo podira stereotipe. Brez moraliziranja in iluzij govori o želji po uspehu in uresničenju sanj mlade ženske v politično korektni družbi,« je svojo odločitev pojasnila tričlanska žirija, ki so jo sestavljali režiserjiin. Thybergova pa se je, ko je v roke dobila čislano odličje, zahvalila za izjemno izkušnjo, ki je pred udeležbo na festivalu še nikoli ni okusila. »Prvič sem si svoj film ogledala v prisotnosti publike in poslušala, gledala in doživljala njihove odzive. To je bilo izjemno.«V tekmovalnem programu je bilo 18 celovečercev, med njimi tudi slovenski Sanremo scenarista in režiserja. Sicer pa se je za nagrade potegovalo še 25 igranih, dokumentarnih in animiranih filmov. Med dokumentarnimi je najbolj prepričals filmomTovarne delavcem, ki je s kamero šest let spremljal delavce tovarne ITAS v Ivancu na severozahodu Hrvaške, ti so 2005. zasedli obrat in ga upravljajo še danes. »Zame je to izjemna obletnica, saj sem motovunski festival prvič obiskal pred natanko 20 leti,« je povedal avtor in poudaril, da nagrajenega dokumentarca ne bi bilo brez sodelovanja delavcev, ki so mu sploh dovolili snemanje.Med kratkimi filmi je najbolj izstopala Armadila srbske režiserke, ki se bo potegovala tudi za nagrado Evropske filmske akademije. Posebno priznanje za film Stephanie so podelili režiserju, medtem ko je nagrado corto montonese za najboljši hrvaški kratki film dobila režiserkaza Mekana bića.Srce festivala so vsekakor bili filmi tekmovalnega programa, a nič manj ni pritegnil spremljevalni, v katerem je stoječe ovacije požela projekcija filma David Byrne’s American Utopia, pri katerem je režijsko taktirko vihtel oskarjevecPodobno navdušenje sta poželi dve razprodani predvajanji drame Oče, ki jeprinesla letošnjega oskarja za najboljšega igralca, smeha pa ni manjkalo pri projekciji antologije štirih komedij, enega največjih komikov vseh časov. Pri slednji je za piko na i poskrbela glasbena spremljava, ki jo je za filme ustvarila skupina Porto Morto in jo med predvajanjem tudi izvajala v živo.