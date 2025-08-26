Zakonca Rose tokrat z britanskim naglasom in brez kontroverznih scen

Vojna zakoncev Rose, satirična tragikomedija po romanu Warrena Adlerja, je na prelomu osemdesetih in devetdesetih let svetu brez zadržkov prikazala, kako se na videz popoln zakon prevesi v popolnoma neracionalno in težko gledljivo ločitveno bitko, v kateri cilj opravičuje sredstva. Zakonca Rose sta po več kot 35 letih dobila svoja naslednika, tokrat britanska igralca – Olivio Colman in Benedicta Cumberbatcha.

Olivia in Benedict sta smešno temačna in žaljiva, tudi za kamero.

V glavnih vlogah v Vojni zakoncev Rose, ki je nastala pod režisersko taktirko Dannyja de Vita, sicer bolj znanega kot igralca v številnih komičnih filmih, sta nastopila Michael Douglas in Kathleen Turner. Njuna ločitvena bitka je pustila takšen vtis na občinstvu, da je naslov filma, ki je aluzija na bitke za angleški prestol med hišama York in Lancaster v poznem srednjem veku, postal sinonim za umazano ločitev. Čeprav so bili kritiki na začetku predvajanja zadržani in niso vedeli, kako uživati v praznični komediji (izšla je decembra 1989), v kateri sta zvezdnika nasilna drug do drugega, še vedno velja za eno najboljših komedij prejšnjega stoletja.

Glavna lika v Vojni zakoncev Rose sta upodobila Michael Douglas in Kathleen Turner. Foto: promocijsko gradivo

Naslednika Turnerjeve in Douglasa v novi različici filma, ki bo po napovedih premierno prikazan 29. avgusta v ZDA, sta priznana angleška igralca, znana tudi po vlogah, iz katerih veje subtilen humor. A Vojna zakoncev Rose je v sodobnem svetu politične korektnosti vendarle nekoliko bolj družbeno sprejemljiva. Kot poroča Guardian, so iz scenarija izginili elementi spolnega nasilja, skorajšnji umor in trenutek, ko Douglasov odvetnik urinira na ribo.

Glavna junakinja v novi črni satirični komediji, ki jo je režiral Jay Roach, scenarij pa sta napisala Warren Adler in Tony McNamara, je Ivy, uspešna kuharica, njen mož Theo je arhitekt. Njun zakon začne propadati, ko se par z dvema otrokoma iz Londona preseli v Kalifornijo, kjer njena kariera poleti v višave, njegova pa strmoglavi. Ona je na naslovnicah revij, on se ukvarja z gnidami na otroških glavah. Kljub vsemu si želita ostati skupaj – če ne, pa si vsak želi postati edini lastnik vile na plaži, ki jo je on zasnoval, ona pa jo financira.

Srečno poročena

Režiser Jay Roach, ki ima za sabo naslove, kot so Trumbo, Njeni tastari in Austin Powers, je povedal, da ga fascinira prav to, kaj naredi odnos uspešnega ali kaj ga obsodi na propad. Film The Roses posredno obravnava tudi poseben odnos med ZDA in Združenim kraljestvom. »Vedno sem imel kompleks manjvrednosti,« je dejal Roach. »Še posebno v družbi Britancev. So veliko bolj duhoviti in zgovorni. Olivia in Benedict sta smešno temačna in žaljiva, tudi za kamero.« V filmu je njuno subtilno prerekanje menda v popolnem nasprotju s spektakularno odkritostjo njunih ameriških prijateljev, parov, ki jih igrajo Andy Samberg in Kate McKinnon ter Jamie Demetriou in Zoë Chao.

1989. JE IZŠLA ena najboljših komedij prejšnjega stoletja.

Colmanova in Cumberbatch, ki veljata za tipična Britanca, sta zelo priljubljena tudi na drugi strani Atlantskega oceana. Skupno jima je še to, da sta srečno poročena. Enainpetdesetletna Olivia Colman, ki je bila za vlogo kraljice Ane v filmu Najljubša nagrajena z oskarjem, kraljico, v tem primeru Elizabeto II., pa je igrala tudi v seriji Krona, je v zvezi s pisateljem Edom Sinclairjem že od študentskih let, skupaj imata tri otroke. Devetinštiridesetletni Cumberbatch – za oskarja je bil nominiran za vlogi v filmih Igra imitacije in Moč psa – pa je deset let poročen z gledališko režiserko Sophie Hunter, tudi v tem zakonu so se rodili trije otroci.

Olivia Colman ima za sabo lepo bero vlog, za Najljubšo je prejela oskarja. Foto: Maja Smiejkowska/Reuters

Film Vojna zakoncev Rose temelji na romanu Warrena Adlerja iz leta 1981. Foto: promocijsko gradivo