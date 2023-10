Zakonca Obama tudi v filmskih vodah

Nekdanji ameriški predsedniški par Barack in Michelle Obama se je podal v svet filma. In to na polno. Kakor pravi ustvarjalec nanizanke G. Robot Sam Esmail, sta zelo resno vzela svojo novo nalogo, še posebno Barack, čigar opombe k scenariju za prihajajoči Netflixov film katastrofe Leave the World behind (Pusti svet za seboj) so ga dodobra prestrašile.

»Pišem stvari, za katere domnevam, da so fikcija. Večinoma se trudim, da bi bili dogodki, ki jih opisujem, čim bliže resničnemu življenju, a pri tem seveda pretiravam in dramatiziram,« je Esmail zaupal reviji Vanity Fair. »In ko mi nekdanji predsednik pove, da nisem prav daleč od resnice ... Prepričan sem bil, da sem hudo pretiraval! In dejstvo, da mi je rekel, da nisem prav dosti zgrešil, me je konkretno prestrašilo.«

Eno od glavnih vlog ima Julia Roberts. FOTO: Alessandro Garofalo, Reuters

Psihološki triler

Film Pusti svet za seboj je priredba istoimenskega romana ameriškega pisatelja bangladeških korenin Rumaana Alama iz leta 2020. Nekdanji predsednik ZDA Barack Obama in prva dama Michelle Obama pri njem sodelujeta kot izvršna producenta prek svoje produkcijske družbe Higher Ground Productions, s čimer sta se prvič pridružila snemanju fikcijskega filma; doslej sta producirala dokumentarce in biografske drame. Knjiga Pusti svet za seboj je bila leta 2021 tudi na knjižnem seznamu za poletno branje Baracka Obame.

Mahershala Ali z oskarjem za stransko vlogo v Zeleni knjigi FOTO: Reuters

V psihološkem trilerju bo nastopila konkretna zvezdniška zasedba z Julio Roberts, Ethanom Hawkom in Mahershalo Alijem na čelu. Pri Netflixu film opisujejo kot zgodbo o dveh družinah, ki se skupaj borita za preživetje v času nepojasnjenega popolnega izpada elektrike.

Obamova sta producentsko hišo Higher Ground Productions ustanovila leta 2018.

Prizemljeni Obama

Kakor je povedal Sam Esmail, je imel nekdanji predsednik precej pripomb glede glavnih junakov. »Moram povedati, da je velik ljubitelj filmov in ni komentiral samo stvari, ki jih pozna iz osebnih izkušenj,« je povedal Esmail. »Zapiske je dajal kot oboževalec knjige, saj je želel, da bi iz nje nastal resnično dober film.«

Režiral ga je Sam Esmail. FOTO: Daniel Benavides, Wikimedia Commons CC BY 2.0

Obama je Esmaila malce prizemljil pri določenih stvareh, ki bi se lahko zgodile v resničnem življenju. Kakor je filmar priznal Vanity Fairu, sta mu nekdanji predsednik in prva dama razložila, da bi se nekatere stvari v scenariju le težko zgodile v resničnem življenju, kar je seveda upošteval, čeprav se scenarij večinoma drži knjižne predloge. »Tisto, kar je Rumaanu tako dobro uspelo v knjigi in kar sem želel zajeti v filmu, je osredotočanje zgodbe na glavne junake in njihov odziv na izredne razmere,« je dejal Sam Esmail. »Spektakularna katastrofa je drugotnega pomena in nekje v ozadju,« je dodal.

Pusti svet za seboj bo premiero doživel konec meseca na festivalu ameriškega filmskega inštituta AFI Fest v Los Angelesu, v izbrane kinodvorane pa bo prišel 22. novembra. Na Netflixovi pretočni platformi ga bodo začeli predvajati 8. decembra.