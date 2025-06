Zaključni večer Akademije za ples: umetniški praznik gibanja in povezanosti

Dogodek, ki so ga poimenovali Letna produkcija študentov Alma Mater Europaea - Akademije za ples, je potekal pod temo Verjamem samo v boga, ki zna plesati. S tem so poudarili, da gibanje razkriva resnico, saj ples ni le estetski izraz, temveč način mišljenja, čustvovanja in dialoga.

»Povezala nas je umetnost, ki ne potrebuje besed, pač pa le telo, dih in srce,« je uvodoma povedala dekanja Alma Mater Europaea in direktorica Akademije za ples dr. Barbara Toplak Perovič, ki je najuspešnejšim študentkam in predavateljem tekočega leta na koncu podelila tudi posebne pohvale in priznanja. Poudarila je še, da so prisotni študentje in predavatelji skozi celo leto z izjemno predanostjo, ustvarjalnostjo in pogumom soustvarjali ta dialog ter tako prispevali k bogatemu umetniškemu dogajanju na akademiji. »Akademija za ples se je znova izkazala kot prostor učenja in rasti, kjer se talent povezuje z vztrajnim delom, in kjer postane ples sestavni del vsakdanjika.«

V letošnji zaključni produkciji je sodelovalo 16 študentk in študentov ter 13 predavateljev in predavateljic. Plesne točke so vsebovale elemente sodobnega plesa, baleta, jazz in urbanih plesnih zvrsti, celoten program pa je dopolnil glasbeni gost, harmonikar Rihard Zadravec - Riki.

Ob tej priložnosti so se na akademiji iskreno zahvalili vsem, ki so s svojo energijo, časom in predanostjo oblikovali vse, kar se je predstavilo na odru. Posebno ponosni so bili, da ostajajo edina visokošolska ustanova v Sloveniji, ki nudi veljavno prvostopenjsko izobrazbo na področjih sodobnega plesa in baletne metodike. A bolj kot na formalne dosežke so bili ponosni na študente – mlade umetnike, ki so dokazali, da ples ni zgolj predmet študija, temveč življenjska pot.

»Večer je postal praznik plesnega izraza, umetniškega navdiha in skupnosti. Izžareval je prepričanje, da ples predstavlja obliko svobode, mišljenja in medčloveške povezanosti. Zaključni dogodek je tako združil srčnost, dih in telo vseh nastopajočih v enotno umetniško celoto, ki je nagovorila občinstvo brez besed – neposredno in iskreno,« je zaključila Toplak Perovičeva.