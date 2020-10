Zaigrali v oddaji in se razšli

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

V prvotni zasedbi so zdržali skupaj le nekaj mesecev. FOTOGRAFIJI: arhiv Ansambla Gašperja Brunskoleta

Skoraj neverjetna novica prihaja iz Bele krajine, a je še kako resnična. Potem ko so člani letos ustanovljenega Ansambla Gašperja Brunskoleta le dočakali svojih pet minut in se v oddaji Slovenski pozdrav z valčkom Majhna bela laž sploh prvič predstavili širši javnosti, je v ansamblu zazijala velika razpoka. Kar trije člani, in to sami takšni, ki v višino merijo več kot dva metra, zaradi česar bi bili verjetno uspešni tudi pri košarki, so vodji in harmonikarjuodrekli nadaljnje sodelovanje.»Od začetka delovanja konec lanskega leta smo skupaj posneli dve lastni skladbi in prepričan sem bil, da smo se našli pravi. Z valčkom Majhna bela laž smo se potegovali tudi za finale letošnjega festivala Slovenska polka in valček mlada generacija. A se žal nismo uvrstili naprej. Ker so trenutno za nas, glasbenike, časi težki, saj nastopov skoraj ni in se nimamo kje pokazati, je morda tudi to botrovalo odločitvi treh članov, da se razidemo,« pravi Gašper Brunskole, ob katerem za zdaj ostaja le pevka. »Medse zato zdaj vabiva tri nove člane, ki bi bili pripravljeni na resno delo. Iščeva kitariste (ritem kitara), basiste in po možnosti tudi baritoniste, ki pojejo drugi bas, ter glavnega vokalista. Upam, da se nam javijo in pridejo na poskusno vajo v čim večjem številu,« pravi Gašper, ki si seveda zelo želi nadaljnjega ustvarjanja na narodno-zabavni sceni.Sam se je, preden se je odločil, da ustanovi ansambel, s harmoniko udeležil številnih tekmovanj, na katerih je dosegal odlične rezultate. Med drugim si je na mednarodnem tekmovanju za nagrado avsenik priigral kar pet zlatih priznanj. K temu, da je ustanovil ansambel, pa ga je nagovoril aktualni mentor. Brunskole upa, da bo lahko delo kmalu nadaljeval z novimi člani. Zainteresirani ga lahko kontaktirate prek facebooka ali mu pišete na elektronski naslov