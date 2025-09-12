FESTIVAL ELEKTRONSKE GLASBE

Zagreb v znamenju elektronske glasbe in – tort

Ta konec tedna nastopata Steve Aoki in skupina Scooter. Ameriški DJ oboževalce obmetava s tortami; Nemci so prave legende.
Fotografija: Danes in jutri se v Zagrebu obeta huda elektronska zabava. FOTO: Udmurd_pl/Getty Images
Danes in jutri se v Zagrebu obeta huda elektronska zabava. FOTO: Udmurd_pl/Getty Images

S. I.
12.09.2025 ob 08:05
S. I.
12.09.2025 ob 08:05

Zagreb bo ta konec tedna središče elektronske glasbe: na prizorišču Zagreb Pyramids 15 na zagrebškem velesejmu bo potekal Fair Fest 2025, dvodnevni spektakel techno glasbe, na katerem bosta nastopili globalni zvezdi, ameriški DJ in producent Steve Aoki (petek) ter nemška skupina Scooter (sobota).

Festival bo tako združil dve generaciji ljubiteljev elektronske glasbe – od milenijcev, ki so rasli ob Scooterju, do generacije Z, ki obožuje Aokijevo norijo in energijo.

Hiperaktivni didžej

Steve Aoki, znan po divjih nastopih in nalezljivi energiji, prihaja v Zagreb kot glavna zvezda prvega dne festivala. Eden najbolj aktivnih didžejev na svetu, ki letno nastopi med 250- in 300-krat, je zaslovel tudi s kontroverznim, a oboževanim ritualom – metanjem tort v obraze oboževalcev. T. i. Cake face nastopi so postali globalna atrakcija, najbolj predani oboževalci pa se prerivajo v prve vrste ter čakajo, da jih »izbere«. Ta zvezdnik electro housa vsako leto zaluča tudi do dva tisoč tort, pri čemer posebej naročene mehke in lahke torte poskrbijo, da ritual ostane zabaven in neškodljiv.

Ameriški DJ in producent Steve Aoki navdušuje s svojo energijo in – tortami. FOTOGRAFIJI: arhiv organizatorja
Ameriški DJ in producent Steve Aoki navdušuje s svojo energijo in – tortami. FOTOGRAFIJI: arhiv organizatorja

Aoki je začel kariero že sredi devetdesetih let kot študent, ko je ustanovil lastno založbo Dim Mak Records, sprva namenjeno mladim in eksperimentalnim izvajalcem; začela je z indie rockom, kasneje pa je postala ena vodilnih platform elektronske plesne glasbe. Aoki je, mimogrede, diplomiral iz sociologije in ženskih študij na Univerzi v Kaliforniji. Soustanovil je dobrodelno organizacijo, ki otrokom iz socialno ogroženih okolij omogoča glasbene lekcije, poleg tega pa je ustanovil Aoki Labs, podjetje, usmerjeno v raziskave dolgoživosti in biotehnologije. Njegova diskografija obsega 12 albumov, med drugim je sodeloval z Linkin Park, BTS, Louisom Tomlinsonom in Afrojackom.

Ikone rave scene

V soboto pa lahko pričakujemo vrnitev techna z legendarnimi Scooter. Tako bo drugi dan festivala na odru zasijal kultni nemški trio, ikone techno in hard dance scene. Z geslom Techno is back bodo občinstvu pričarali spektakularen zaključek poletja – z mogočnimi ritmi, intenzivno svetlobno predstavo in neustavljivo energijo.

Skupina, ustanovljena leta 1993 v Hamburgu, je zaslovela s hitom Hyper Hyper, ki je osvojil evropske glasbene lestvice, sledili pa so Nessaja, The Logical Song (Remix) in Maria (I Like It Loud), če jih omenimo le nekaj. Scooter so na lestvicah singlov dosegli več uspehov kot katera koli druga nemška skupina in prodali več kot 30 milijonov plošč po vsem svetu, na Spotifyju pa imajo več kot 4,8 milijona mesečnih poslušalcev. Močno svetovno povpraševanje po njihovih nastopih dokazuje, da je rave še vedno živ in v polnem razcvetu.

Nastopi nemških Scooter vsebujejo ognjemete, pirotehniko, laserske predstave ter ikonične vzklike frontmana in ustanovitelja H. P. Baxxterja (spredaj).
Nastopi nemških Scooter vsebujejo ognjemete, pirotehniko, laserske predstave ter ikonične vzklike frontmana in ustanovitelja H. P. Baxxterja (spredaj).

Na njihove glasbene korenine so vplivali Kraftwerk, The KLF in zgodnja rave scena devetdesetih, Scooter pa so odigrali ključno vlogo pri povezovanju underground techno gibanja devetdesetih z množičnim občinstvom. Lani so izdali nov album in šli na razprodano turnejo, pred tremi leti pa so posneli odmeven dokumentarec FCK2020.

Spektakularen zaključek poletja z mogočnimi ritmi, intenzivno svetlobno predstavo in neustavljivo energijo

