Zadnji kos pice Evropi ni bil okusen: zasedel je zadnje mesto

Po koncu finala letošnje Evrovizije je zveza EBU objavila vse rezultate tako prvega in drugega predizbora. Tako smo izvedeli, na katero mesto se je v prvem delu predtekmovanja uvrstila naša zasedba LPS ali Zadnji kos pice.

Kot kažejo rezultati, so zbrali le 15 točk, od tega so prejeli osem točk od Hrvatov, pet točk od hrvaške strokovne komisije in po eno točko od nizozemske in moldavske žirije.

Zadnjega mesta sicer nismo pričakovali, so pa bili poznavalci precej kritični od scenografije, ki so jo skupini pripravili za nastop v Torinu. Miša Molk jo je na primer raztrgala. Po njenem mnenju so šli preveč na prvo žogo. Več o tem preberite tukaj. Zelo oster je bil tudi Tomaž Mihelič, ki si je nastope ogledal v živo. Kaj je povedal o Slovencih, preberite tukaj. Kot je razložil, si je slovenska delegacija zamislila, da se bi disko krogla, ki so jo posebej za njihov nastop s tovornjakom pripeljali v Torino, med nastopom počasi spustila iz zraka, se vrtela in pripotovala v središče skupine, a organizatorji tega niso mogli izvesti.