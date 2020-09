Zadnje slovo: Ko je začel prepevati, se je Monika v mojem trebuhu prebudila

Četrt stoletja bo, odkar je nastala pesem Solza se bo posušila dueta Branka Jovanovića Vunjaka - Brendija in Korada Buzetija. Refren: »Solza se bo posušila, rana se bo zacelila, toda bolečina v meni bo za vedno,« je ponarodel in prav z njim je Dejan Vunjak, sin pokojnega Branka, skupaj z glasbenimi prijatelji, včeraj začel poslovilno slovesnost na pokopališču Blejska Dobrava pri Jesenicah. K večnemu počitku so položili še drugega člana dueta, Korada Buzetija.Oče ji je bil največji vzor​»Boljšega atija, kot je bil Korado, ne bi mogla imeti,« je dejala Monika, ena njegovih hčera, in dodala: »Bil je dobrosrčen, toliko ...