Začetek canskega festivala v senci seksualnega škandala?

Francosko obalno mesto Cannes je postalo središče filmskega sveta. Po razviti preprogi canskega filmskega festivala se bodo danes namreč sprehodila velika imena zabavne industrije, v naslednjih dneh pa bo na velikem platnu oživelo 22 mojstrovin, ki se potegujejo za najodličnejšo zlato palmo.

A čeprav so v prvem planu nedvomno največji dosežki filmske umetnosti, jih zna zasenčiti skrivnostni seznam desetih spolnih plenilcev, ki za tešitev temačnejših nagonov izkoriščajo svojo moč in vpliv. Govori se namreč, da obstaja imenski seznam deseterice moških, med katerimi so tudi pomembni režiserji in igralci, ki naj bi zlorabljali ženske. V roke naj bi ga že dobili Narodni center za film v Parizu in nekatera druga pomembna filmska podjetja v državi, canski festivalski oder pa naj bi v prihodnjih dneh postal platforma za javno razkritje deseterice.

Judith Godrèche je obraz in glas francoskega gibanja proti spolnemu nasilju #MeToo (jaz tudi). FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Letošnja 77. edicija festivala, ki velja za enega najuglednejših na svetu, v ospredje postavlja ženske. Že na današnjem otvoritvenem večeru se bodo s častno zlato palmo priklonili trikratni oskarjevki in eni največjih igralk današnjega časa Meryl Streep. Jutri bo britanska režiserka Andrea Arnold prejela odličje francoskega režiserskega ceha, zlato kočijo (carosse d'or). Letošnji strokovni žiriji, v kateri sta tudi Eva Green in Lily Gladstone, predseduje filmarka Greta Gerwig, ki se je med drugim podpisala pod enega največjih lanskih hitov, uspešnico Barbie. Toda čeprav vse to nakazuje na rastočo pomembnost žensk v filmu, bo festival morda razgalil tudi (predvsem) za ženske temačno plat industrije.

Škandal in medijski cirkus

Že pred sedmimi leti so se pokazali sumi spolnega nadlegovanja in zlorab v na videz pravljični filmski meki, gibanje proti spolnemu nasilju v zabavni industriji pa se je z nekajletno zamudo preselilo iz Amerike še na to stran Atlantika. Še posebno odmevno morda prav v francoski kinematografiji, in sicer se je vse začelo z očitki na račun Gérarda Depardieuja. Obraz in glas gibanja je postala igralka Judith Godrèche, ki je za spolna plenilca označila še režiserja Jacquesa Doillona in Benoîta Jacquota. Prav Godrèchova se je podpisala pod kratki film Moi Aussi (Jaz tudi) o zlorabi v industriji, ki bo premierno prikazan jutri in je bil v festivalsko programsko sekcijo Posebni pogled dodan v zadnjem hipu. Ta odločitev je še dodatno razplamtela namige, da se bo skrivnostni seznam deseterice razkril prav na festivalu.

Častna zlata palma gre v roke oskarjevki Meryl Streep. FOTO: Fred Prouser/Reuters

Na škandal in medijski cirkus, ki ga bo prineslo morebitno eksplozivno razkritje, so se organizatorji pripravili. V nizkem startu naj bi namreč bila krizna ekipa, ki se bo odzvala na vse obtožbe. Če bodo med razkritimi imeni tudi avtorji ali igralci festivalskih filmov, pa se lahko zgodi, da jih bodo črtali s seznama predvajanja.