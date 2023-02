Začenja se 73. berlinski filmski festival

Središče filmskega sveta bo v teh dneh, vse do 26. februarja, nemška prestolnica. Včeraj so namreč razvili rdečo preprogo že 73. edicije berlinala, ki ob filmskih festivalih v Cannesu in Benetkah velja za najpomembnejšega na svetu. Odprla ga je romantična komedija She came to me ameriške režiserke Rebecce Miller.

Lanskoletno festivalsko izvedbo so dušila vsakodnevna testiranja na covid in prepoved daljšega zadrževanja v prostorih, pandemska grožnja pa je okrnila tudi program, s katerega so črtali programe za mlade talente. A zdaj je festival končno spet zadihal s polnimi pljuči, na stežaj odprl dvorane za vse, v naslednjih desetih dneh pa bo v različnih programskih sklopih postregel s paleto novosti. Tudi z 19 filmi, ki se bodo v tekmovalnem programu potegovali za čislane berlinske medvede. O tem, komu gredo lente najboljših, bo presojala strokovna žirija, ki ji letos načeluje ameriška zvezdnica Kristen Stewart, z 32 leti najmlajša predsednica žirije v zgodovini festivala.

19 filmov je v tekmovalnem programu.

V središču so seveda presežki sedme umetnosti, pri čemer se na berlinalu vedno znova ozirajo tudi za svežimi talenti, ki so doslej morda ostajali skriti ali zapostavljeni. Hkrati pa bo letos močno utripala tudi nota družbene angažiranosti s pozornostjo na razmerah v Ukrajini in v Iranu ter tamkajšnjih bojih za svobodo. V luči tega se je s sporočilom že na prvi dan v dogajanje prek videoklica vključil Volodimir Zelenski, Sean Penn pa bo predstavil svoj dokumentarec Superpower, ki ga je začel snemati takoj na začetku vojne v Ukrajini. Ob tem je v dneh pred včerajšnjim začetkom festivalski umetniški vodja Carlo Chatrian spomnil, da se je vojna v Ukrajini začela natanko pred enim letom.

Zlatega medveda za življenjsko delo bo letos dobil Steven Spielberg.

Na tokratnem festivalu bodo zaplapolale tudi slovenske barve, na koprodukcijski tržnici berlinala bodo predstavili novi film v razvoju Urše Menart Vse, kar je narobe s tabo. Gre za prvo slovensko udeležbo na koprodukcijski tržnici v 16 letih. V sklop programa za talente sta se uvrstila Peter Cerovšek in montažer Lukas Miheljak, svojo priložnost pa je dobila tudi slovenska literatura, v sklopu programa Books at Berlinale bo predstavnica Mladinske knjige Senja Požar namreč predstavila avtobiografski roman Dijane Matkovič Zakaj ne pišem in poskušala vzbuditi zanimanje producentov z vsega sveta, da bi delo prelili v serijo ali film.