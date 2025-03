Začenja se 25. Orto Fest: mednarodni klubski festival bo letos gostil 30 izvajalcev

Nocoj se v Orto baru v Ljubljani začenja že 25. Orto Fest, največji klubski festival v Sloveniji. Mednarodni glasbeni festival je unikum v našem prostoru, saj je v svoji zgodovini gostil že skoraj 800 glasbenih skupin in izvajalcev.

Uvodni koncert, ki je že dolgo razprodan, bo pripadel znani ljubljanski skupini Big Foot Mama; prav tako je razprodan njihov koncert naslednjega dne, ki so ga naknadno dodali zaradi velikega zanimanja. Organizatorji ob tem poudarjajo, da je smiselno pohiteti z nakupom vstopnic, saj so številni koncerti že razprodani oziroma so blizu temu.

Na tiskovni konferenci se je na hitro predstavilo več nastopajočih. FOTO: Voranc Vogel

Žanrsko pester

Tudi letos bo Orto Fest žanrsko izjemno barvit, na njem bo nastopilo 30 skupin iz devetih držav in z dveh kontinentov. Izpostavili bi slovenske zasedbe, kot so Big Foot Mama, Alo!Stari, Hamo & Tribute 2 Love, Slon in Sadež, Šank Rock, Pomaranča, Koala Voice, Happy Ol' McWeasel, od tujih pa hrvaško skupino Brkovi, S. A. R. S. iz Srbije, črnogorskega umetnika Ramba Amadeusa, legendarno bosansko-hrvaško skupino Crvena jabuka, švedske simfonične metalce Eleine, italijanske skate rock punkerje BeerBong ter kanadske in ameriške black metalce Spectral Wound in Lamp Of Murmuur.

Ohranjanje klubske scene

Kakor je na tiskovni konferenci pred začetkom festivala povedal njegov soorganizator Andrej Ciuha, je ponosen na to, da Orto Fest obstaja že 25 let, kar je zelo reprezentativna številka, ob tem pa je izrazil zadovoljstvo, da je ravno zaradi tega letošnji program zelo bogat s številnimi legendarnimi skupinami; marsikatere med njimi so že zdavnaj prerasle okvirje klubskih nastopov, a se še vedno rade odzovejo na povabilo v okviru Orto Bara.

Big Foot Mama bodo nastopili dvakrat zapored. FOTO: Arhiv skupine

»Res mi je v čast in veselje, da se radi vrnejo v naš klub in s tem izražajo svoj odnos do kluba in našega ljubiteljskega odnosa do glasbe. To je pomembno tudi za mlade glasbene upe, saj jim s svojo prisotnostjo na festivalu pomagajo k večji prepoznavnosti na začetku glasbene poti. In s prisotnostjo obojih tudi festival pridobiva oziroma ohranja pomen,« je poudaril Ciuha.

Dodal je, da so razprodali že koncerte štirih izvajalcev, in sicer oba uvodna nastopa Big Foot Mame ter skupin Alo!Stari in Đoko ter dueta Slon in Sadež. Ciuha potencialnim obiskovalcem priporoča, da si vstopnice za koncerte priskrbijo čim prej, saj letos zelo hitro pohajajo.