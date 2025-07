Začelo se je snemanje novega filma: grenko-sladka komedija o odraščanju

Pod okriljem produkcijske hiše December so začeli minuli teden snemati slovenski celovečerni igrani film Birma v režiji Darka Sinka. Film, ki pripoveduje o prijateljstvu med tremi najstniki, ki se znajde na težki preizkušnji, bodo večinoma snemali v občini Cirkulane in njeni neposredni okolici, nekaj dni v avgustu pa tudi v Ljubljani.

Glavna filmska lokacija je cerkev sv. Ane na Velikem vrhu. Poleg profesionalnih igralcev velik del nastopajočih predstavljajo lokalni prebivalci, ki bodo prvič stopili pred filmsko kamero, so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC).

Darko Sinko FOTO: Osebni Arhiv

Dogajanje je namreč postavljeno v manjšo vas na slovenskem podeželju, kjer se vsi pripravljajo na prihajajočo birmo, tudi najboljši prijatelji Mate, Peter in Gaber. Ko zemeljski plaz uniči cesto, ki vodi do cerkve, se, da birma ne bi odpadla, vaščani odločijo, da bodo cesto vsaj začasno poskusili popraviti sami. A priprav na slovesnost ne zaznamuje le naravna nesreča – pod cerkvenimi orglami, na katere igra Veronika, kul punca iz mesta, vaščani odkrijejo zalogo trave. Izkaže se, da so s skrivnostno najdbo povezani prav Mate, Peter in Gaber. Ko se vmeša še policija, se prijateljstvo med fanti znajde na težki preizkušnji, so vsebino povzeli pri SFC.

Komunikativen film

»Vsi smo že doživeli razočaranja v prijateljstvih in jih morda kdaj tudi sami povzročili. Zakaj nas takšne izkušnje tako zelo prizadenejo? Izdaje presenetijo in bolijo, a v sebi morda skrivajo tudi nekaj lepega: očitno ob njih izgubimo nekaj, kar nam je bilo zares pomembno,« je ob prvi klapi povedal režiser. Film je opisal kot grenko-sladko komedijo o odraščanju ter vizualno bogat film z množico likov in zgoščenim dogajanjem: »Spogleduje se z ironijo, grotesko, satiro in na trenutke celo z nadrealizmom. Upamo, da bo nastal komunikativen film, ki bo znal biti zabaven in hkrati ganljiv.«

Padla je prva klapa igranega celovečerca. FOTO: Mitja Mlakar

V glavnih otroških in mladinskih vlogah igrajo Martin Kelc, Leo Stopajnik, Petja Hajdinjak, Ajda Mihajlović in Tai Fištravec. Prvič v filmu bodo nastopili lokalni prebivalci Anica Črnivec, Marjan Prešnički, Izidor Gnilšek in Sandra Vidovič Mlakar, igrajo pa še Timon Šturbej, Maruša Majer, Miki Roš, Vojko Belšak, Uroš Nikolić, Luka Martin Škof, Mojca Partljič in Nešo Tokalič.

Scenarij sta napisala režiser Sinko in Andreea Valean. Direktor fotografije je Urh Pirc, skladatelj Matija Krečič, montažer Matic Drakulić, scenografinja Neža Zinajić, kostumografinja Urška Recer, oblikovalka maske Lija Ivančič, direktor filma Matija Kozamernik - Jojo.

Glavna filmska lokacija je cerkev sv. Ane na Velikem vrhu. FOTO: Mitja Mlakar

Producenta sta Vlado Bulajić in Lija Pogačnik iz produkcijske hiše December. Bulajić je poudaril, da ga je izjemno pozitivno presenetil odziv in topel sprejem ljudi iz teh krajev: »Izvedbo snemanja si težko predstavljam brez njihove pomoči.«

Projekt sta finančno podprla SFC in Kreativna Evropa – MEDIA v sodelovanju s Filmskim studiem Viba film. Koproducent je RTV Slovenija.