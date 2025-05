Spektakel v Baslu v polnem teku, več kot polovica glasbenikov že opravila svoj nastop (VIDEO)

V švicarskem Baslu se je ob 21.00 začel finale letošnje Evrovizije. Za zmago se bori 26 držav. Žal pa med njimi tokrat ni naše države, saj je Klemen Slakonja v torkovem polfinalu izpadel. Voditeljice finala so pevka Sandra Studer, model Michelle Hunziker in komedijantka Hazel Brugger Že nekaj časa je na stavnicah prvi favorit za zmago Švedska, ki jo zastopa skupina KAJ z zabavno pesmijo Bara bada bastu. Neposredni prenos finala si lahko ogledate spodaj.

Tik pred začetkom finala je spletna stran eurovisionworld.com, ki na enem mestu zbira kvote večjih stavnic (bet365, 888 Sport ...) in na podlagi njih določi, koliko odstotkov možnosti za zmago ima posamezna država, Švedski dala 42 odstotkov možnosti za zmago. Avstriji, ki jo je določila za drugega favorita za končno zmago, je dala 20 odstotkov možnosti, Franciji pa 14 odstotkov.

Vrstni red današnjih nastopajočih 1. Norveška: Kyle Alessandro – Lighter

2. Luksemburg: Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son

3. Estonija: Tommy Cash – Espresso Macchiato

4. Izrael: Yuval Raphael – New Day Will Rise

5. Litva: Katarsis – Tavo Akys

6. Španija: Melody – ESA DIVA

7. Ukrajina: Ziferblat – Bird of Pray

8. Združeno kraljestvo: Remember Monday – What The Hell Just Happened?

9. Avstrija: JJ – Wasted Love

10. Islandija: VÆB – RÓA

11. Latvija: Tautumeitas – Bur Man Laimi

12. Nizozemska: Claude – C’est La Vie

13. Finska: Erika Vikman – ICH KOMME

14. Italija: Lucio Corsi – Volevo Essere Un Duro

15. Poljska: Justyna Steczkowska – GAJA

16. Nemčija: Abor & Tynna – Baller

17. Grčija: Klavdia – Asteromáta

18. Armenija: PARG – SURVIVOR

19. Švica: Zoë Më – Voyage

20. Malta: Miriana Conte – SERVING

21. Portugalska: NAPA – Deslocado

22. Danska: Sissal – Hallucination

23. Švedska: KAJ – Bara Bada Bastu

24. Francija: Louane – Maman

25. San Marino: Gabry Ponte – Tutta L’Italia

26. Albanija: Shkodra Elektronike – Zjerm

Točke iz Slovenije bo sporočila Lorella Flego

Gledalci bodo nocoj prispevali eno polovico glasov, drugo polovico pa bodo prispevale žirije sodelujočih držav. Točke glasovanja slovenske žirije bo sporočila Lorella Flego.

FOTO: Fabrice Coffrini Afp

V veliki finale so se neposredno uvrstile države iz t.i. velikih pet. To so Nemčija, Italija Španija, Francija in Združeno kraljestvo. Poleg te peterice je šla neposredno v finale tudi Švica, ki je po lanskoletni zmagi Nema gostiteljica tekmovanja. Ostalih 20 držav, ki so v finalu, se je moralo tja prebiti preko polfinala. Prvo polfinale je bilo v torek, drugo pa v četrtek.