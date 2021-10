Začel je na dnu, a je vztrajal pri svojih sanjah

Priljubljenega glasbenika Challeta Salleta lahko tokrat oboževalci spoznajo v drugačni, bolj čustveni luči. V novem videospotu za pesem Uspeh nas namreč popelje po poti svojih spominov in odraščanja. Tako smo lahko priča različnim situacijam, ki so vplivale na njegovo pot in ga izoblikovale v eno največjih glasbenih ikon in vzornikov današnjega časa pri nas.

Pri snemanju je sodelovalo približno 50 statistov.

»Ta projekt je res nekaj posebnega, moja zgodba, moje življenje v treh minutah. Ima močno sporočilo in mislim, da je to najbolj globoka pesem na naši glasbeni sceni v tem letu. Želel sem prikazati svojo pot do uspeha, ki je bila vse prej kot lahka. Začel sem na dnu in kljub različnim življenjskim izkušnjam sem vztrajal pri svojih sanjah. Dolgo je trajalo, da sem danes tu, kjer sem, a zato je lahko moja zgodba inspiracija in motivacija za vse, ki si želijo uspeti. Uspeh ni slučajnost, ampak kombinacija trdega dela, truda, odrekanja, učenja, znanja in ljubezni do tega, kar počneš. Najbolj pomembno pa je, da daš vse od sebe in nikoli ne obupaš,« je o novi pesmi povedal priljubljeni raper. Čeprav rad igra različne vloge v svojih zgodbah, je moral vlogo samega sebe tokrat prepustiti drugim. Tako so ga odigrali štirje različni fantje, stari od sedem do 25 let, Challe pa jim je na snemanju stal ob strani in svetoval. Ob tem je razkril, da že nekaj časa snema nov album.

»Če mi bo situacija dopuščala, ga bom s skupino predstavil na velikem koncertu 1. aprila v ljubljanski Cvetličarni. Čeprav je 1. april, to ni šala, ampak nekaj, na kar čakam res dolgo, in verjamem, da tako čutijo tudi moji poslušalci. Čudovito je ustvarjati pesmi v studiu, a res pogrešam koncerte in atmosfero, ko sem s skupino na odru. Eden izmed glavnih razlogov za moj uspeh so ljudje, ki me v tako velikem številu spremljajo in podpirajo, in trudim se jim to vračati z vrhunskimi izdelki in tudi koncerti,« je še povedal.