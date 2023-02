Zabavna zmešnjava in zapleti, ki jih podpisujeta Tin in Urška (FOTO)

Romantična komedija zmešnjav, polna preobratov, zabavnih zapletov in seveda še boljših razpletov, je včeraj končno ugledala luč sveta. Film Nekaj sladkega je nedvomno kot nalašč za valentinov zmenek ali pa je lahko odličen trening trebušnih mišic in pridobivanje sladkih smejalnih gubic.

Uspešnica, pod katero se podpisujeta režiser in scenarist Tin Vodopivec skupaj s scenaristko in pevko Urško Majdič, je bila v nedeljo zvečer z ustvarjalno ekipo filmske industrije in odlično igralsko zasedbo z veliko dobre volje pospremljena v svet, in sicer v kar dveh polnih dvoranah, z druženjem pred ogledom filma in po njem.

Za dobro voljo, enkratno vzdušje, žganje in slaščice pa je bilo prav tako poskrbljeno.

V glavnih vlogah sta zaigrala dva izmed trenutno izjemno vročih igralcev z Balkana, večkrat nagrajeni igralec Saško Kocev in Jelena Jovanova.

Nagajivi, nasmejani in čudoviti igralki Ula Furlan in Ana Ribič

Prvi gala premieri bo sledilo še več premier z ustvarjalno ekipo, ki se je skoraj v celoti zbrala v Ljubljani.