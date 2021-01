Za vrnitev so si izbrali misico (VIDEO)

Fantje Ansambla Zadetek si srčno želijo, da bi se lahko kmalu vrnili na odre. FOTO: osebni arhiv

Kot večina njihovih glasbenih kolegov si tudi člani enega najbolj priljubljenih slovenskih narodno-zabavnih ansamblov Zadetek želijo nazaj na odre in med poslušalce. Mladi fantje so že tako neučakani, da že štejejo dneve, kdaj se bo to zgodilo. »Tega seveda, tako kot nihče drug, ne vemo. Ampak smo res neučakani, zato smo si malce olajšali življenje in si rekli, kaj pa če bi odštevali. Bomo videli, morda se nam posreči in nam pomaga pri uresničevanju želje glede vrnitve na odre, mogoče pa nam celo pomaga odpraviti koronavirus,« se pošalijo mladi glasbeniki. A na nastope v živo si v resnici že zelo želijo, s štetjem ali brez njega. Že oktober je bil pester, saj so ansambli oddajali skladbe za letošnji festival Slovenska polka in valček. Zadetki so zanj pripravili skladbo Zadnji poljub. Skladbo in videospot so pripravili že pred časom, potem pa se je čakanje na izboljšanje razmer kar vleklo in vleklo.»Videospot smo posneli v času, ko so bila snemanja in druženja še dovoljena, četudi v omejenem obsegu. Za sliko in scenarij je poskrbela produkcija Abram, s katero že nekaj časa sodelujemo in smo zelo zadovoljni. Tudi zgodba, kako je skladba upodobljena v videu, nam je bila všeč in nam glede tega ni bilo treba storiti ali skrbeti skoraj nič,« pravi glavni v ansamblu. Ker gre za njihovo prvo skladbo in videospot v času, ko koronavirus dosega vrhunec, so fantje želeli popestriti dogajanje. K sodelovanju so namreč povabili mlado in uspešno misico»Videospotu je dala prav posebno energijo,« jo pohvali Matic. Se pa ansambel sprašuje, kako bo po toliko časa brez vaj spet stopiti na oder in zapeti. Zadnje čase namreč niso vadili, tudi srečevali so se le prek spleta, zato še bolj pogrešajo ne le druženje z občinstvom, ampak tudi med sabo. »Kot kaže, bomo ansambli še nekaj časa peli le pred kamerami, kar pa nas prav tako veseli. Upamo, da bomo tako mi kot kolegi ljudem tudi na ta način s pesmijo polepšali to situacijo, ki ji kar ni in ni videti konca,« še pravijo mladi glasbeniki.