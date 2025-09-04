SLOVO

Za vedno se je poslovil komaj 25-letni glasbenik: »Hvala za vse, Anže« (FOTO)

Mladinski klub je sporočil tragično vest.
Fotografija: Simbolična fotografija. FOTO: Delo UI
Simbolična fotografija. FOTO: Delo UI

Mladinski klub Nade Žagar v Ilirski Bistrici je te dni zavit v črnino. Za vedno se je namreč poslovil njihov dolgoletni član in prijatelj Anže, ki je imel tudi dva vzdevka: Štemac in Korajžnik.

»Vedno nasmejan, pozitiven in človek, na katerega si lahko računal – tako se ga bomo spominjali mi. Štemac, bil si in ni te bilo. A vedno si bil del naše družine in vedi, da spomin nate ne bo zbledel. Hvala ti za vse, Anže. Za vedno naš!« so zapisali v ganljivi objavi na facebooku. 

Po naših neuradnih informacijah je imel pokojni Anže komaj 25 let, zanj pa je bilo usodno potapljanje.

smrt slovo Anže

