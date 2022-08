Za vedno bo ležala ob soigralcu: To presega vse moje najbolj divje sanje

Tri oskarjevske nominacije. Štirje osvojeni emmyji od skupaj osmih nominacij. Sedem nominacij za zlati globus, od tega je dva zlata kipca odnesla domov. Petkrat pa se je potegovala tudi za najvišje gledališko odličje, nagrado tony.

Na pomembni ceremoniji ji je ob strani stala dolgoletna prijateljica Jeanne Tripplehorn. FOTO: Osebni arhiv

To je plodovita kariera Laure Linney v številkah, zdaj pa je zvezdnica še dokončno stopila v panteon največjih, saj se je na pločniku slavnih zalesketala zvezda z njenim imenom.

»Dejstvo, da se moje ime sveti in je za vedno zaščiteno na tem slavnem odseku pločnika, presega vse moje najbolj divje sanje,« ganjenosti ob svečani ceremoniji razkritja ni mogla skriti igralka, ki se kljub uspehom in že desetletjem v filmski industriji še vedno vsak dan čudi, kako sta jo za svojo vzela tako mesto Los Angeles, dom filmske meke, kot sam filmski posel.

Njeno ime, že 2727. po vrsti, bo v asfaltu zvezdniškega bulvarja kljubovalo času. Vidno in za vselej, tudi ko nje ne bo več, bo zgovorno pripovedovalo o pečatu, ki ga je pustila, o njeni nesmrtni zapuščini.

Skupaj sta tudi na pločniku slavnih. FOTO: Cover Images

»To te zadene na več ravneh. Najprej je tu čustvena vzhičenost, ko se zaveš, da si postal del zgodovine in se pridružil krogu ljudi, ki so bili tvoji idoli. Nato radost, saj to ni bežen, ampak večen opomnik, ki ga bo lahko prišel pogledat tudi moj sin, vsa moja družina. Noro vznemirljivo,« pri čemer je zvezdnica dodala, da bo moralo preteči še nekaj časa, da bo resnično dojela, kolikšna čast jo je doletela.

Režijski prvenec

Njena družina se bo po zvezdi sprehodila čez čas, na razkritju pa so bili ob Lauri njena dolgoletna prijateljica in stanovska kolegica Jeanne Tripplehorn, igralka Holland Taylor, s katero sta zaigrali v uspešnici Trumanov šov, in Chris Mundy, ustvarjalec megauspešne serije Ozark, ki ji je prinesla dve emmyjevski nominaciji. In, morda zanjo še pomembnejše, prav z Ozarkom je iz igre prestopila še v režijske vode, saj je nad eno epizodo zadnje sezone prav ona vihtela režijsko taktirko.

Laurina zvezda leži ob zvezdi njenega soigralca Jasona Batemana.

»Kolegi so me že kar nekaj časa spodbujali, naj se preizkusim še v tem. Jason (Bateman, soigralec iz Ozarka, op. p.) mi je prigovarjal, da po desetletjih v tem poslu vem vse, kar moram vedeti,« a je vseeno omahovala. »Igralka sem. To delo obožujem in ne želim, da mi ga kdo vzame.« A čeprav bo igra pri Lauri vedno na prvem mestu, je zdaj za njo tudi režijski prvenec.

Le zvezda za umetnico njenega kalibra očitno ni dovolj. Na slavnostni prireditvi so ta dan, 25. junij, v Hollywoodu razglasili za dan Laure Linney.