Za snemanje filma prodal vinski imperij

Francis Ford Coppola skoraj zagotavlja uspeh in polne kinodvorane. Vseeno pa je njegova ideja filma, ki je v umu slovitega režiserja zrasla že v zgodnjih 80. letih, tako velikopotezna, ambiciozna in draga, da si je kljub njegovemu imenu ne upajo dotakniti in prenesti na veliko platno niti največji filmski studii. Tveganje se jim preprosto zdi preveliko. Toda najsi je to še tako veliko, Coppola v film Megalopolis ​verjame, vanj je vložil svoje srce, zaradi česar ga bo zdaj tudi financiral sam in v uresničitev teh filmskih sanj vložil zajeten kos svojega premoženja, marsikomu nepredstavljivih 106 milijonov evrov.

Še veliko nejasnosti

Za eno glavnih vlog naj bi se že dogovarjal z oskarjevko Cate Blanchett. FOTO: Mario Anzuoni/ Reuters

Zgodba Coppolovega očitno nadvse osebnega projekta je še vedno precejšnja neznanka. Kratko jo je opisal kot »ljubezensko zgodbo, ki je hkrati filozofska raziskava človekove narave«, posneti pa jo želi v tradiciji rimskega epa, le da je ta postavljen v utopično različico New Yorka, poimenovano Novi Rim. S tem projektom je k studiem sicer pristopil že pred desetletji, a odziv hollywoodskih mogotcev na njegovo predstavitev je bil podoben kot takrat, ko je osvojil pet oskarjev in je bil eden najbolj zaželenih režiserjev filmske meke ter je želel posneti film Apokalipsa zdaj. »Veste, zakaj sem lastnik Apokalipse zdaj? Ker je nihče drug ni hotel! In če je bilo tako, ko sem bil star 33 let, ko sem podiral vse rekorde in osvajal nagrade, pa se mi vseeno ni hotel nihče pridružiti, kako mislite, bi se odzvali zdaj?!«

V igralski zasedbi vidi tudi Foresta Whitakerja. FOTO: Press Release

V Megalopolis bo vložil več kot 100 milijonov lastnega denarja, prodal pa je tudi že velikanski del svojega vinskega imperija, da bo odstotek prodaje lahko uporabil kot zavarovanje za posojilo. »Če bi bil Disney, Paramount ali Netflix in bi moral zbrati 100 milijonov in več, kako bi to naredil? S posojilom. Vsi to počnejo tako.« In tako se bo tega lotil tudi oskarjevec. Pri tem priznava, da je stomilijonski znesek vsekakor velik, a tudi, da to ni vse, kar ima, veliko je namreč že zapustil svojim otrokom. »Največ, kar sem jim zapustil, pa sta njihovo znanje in talent. Moji otroci ne bodo imeli težav. So zelo sposobni. Imajo pa tudi Inglenook, družinsko vinsko klet, kjer živimo in ki ni obremenjena z nobenimi dolgovi.«

Kdaj naj bi se produkcija Megalopolisa začela, ni znano, menda pa že izbira igralsko zasedbo ter se za glavne like dogovarja z Oscarjem Isaacom, Forestom Whitakerjem in Cate Blanchett. Pri tem se Francis zaveda, da na svoja pleča prevzema precejšnje tveganje, a mu za to ni mar. Kot si tudi prav nič ne beli glave, če bo finančno pogorel na celi črti. »Kako se bo film finančno odrezal, me prav nič ne briga. To mi ne pomeni nič.«