Za rojstni dan izdal nov videospot

»Zame je bilo to res lepo rojstnodnevno darilce. Preprosto se je vse izšlo, da je 12. oktobra, prav na moj rojstni dan, izšel videospot za pesem Hvala ti, more, ki sem ga snemal z ekipo videoprodukcije Roberta in Maje Kemperl. Snemali smo septembra na otoku Cres, tako da so v njem lepo prikazane tudi številne naravne lepote tega otoka, pesem pa govori o ljubezni do morja. Besedilo sem napisal sam, za glasbo in aranžma pa je poskrbel moj dolgoletni hrvaški producent Josip Pokupec,« nam pove Robert Ficker, ki ga to jesen čaka nastop še na dveh hrvaških festivalih, in sicer Hitfest in Darfest. »Nasploh je letošnja jesen pestra, saj si želim posneti še eno pesem za prihodnje leto. O čem bo govor v njej, pa naj za zdaj še ostane skrivnost,« pravi pevec, ki je pesem Hvala ti, more premierno predstavil na hrvaški televiziji OTV v oddaji Pjesmom te zovem, ki jo tudi vodi skupaj z voditeljico Tihano Gjurašin. »Seveda smo zavrteli tudi videospot, ki je na ogledu tudi na youtubu,« še pove Ficker.

Robert z ekipo na Cresu FOTO: Osebni Arhiv