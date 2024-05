Za pevko Ines ponujal 55 kamel

Priljubljena pevka Ines Erbus obožuje potovanja in izlete. V Sloveniji in na Hrvaškem veliko krajev vidi tudi že zaradi nastopov, pot pa jo pogosto pelje kam drugam. Doslej je videla že 10 odstotkov sveta, navdušeno pove.

»Natančneje, bila sem v že 25 državah. Potovanja so moja strast in uživam ob spoznavanju drugih kultur in raznolikosti našega planeta. Najbolj izstopajoče, ki sem jih obiskala do zdaj, so Maroko, Jordanija, Egipt, Tajska, Malezija, Ibiza,« pravi. Najbolj ji je bilo všeč v Maroku in Jordaniji.

V Maroku je premožnež zanjo ponudil lepo število kamel.

»Pri obeh me je najbolj očarala puščava. Sem otrok poletja in sonce mi zelo odgovarja,« doda. Trenutno ne načrtuje obiska tujine, saj jo čaka kar precej nastopov. Letos je deseta obletnica njenega delovanja na glasbeni sceni in prav to soboto bo nastopila na Roštiljadi. Po poletnih nastopih načrtuje obisk Savdske Arabije in Balija, nam še zaupa. Ines vedno potuje v družbi in najraje z letalom.

»Če bi morala izbrati svojo najljubšo lokacijo, bi ta bila nebo, sploh v sončnem vremenu. Ta razgled mi pogreje srce,« pravi. Rada potuje poleti in pozimi, zanimajo jo znamenitosti, kultura, hrana in seveda glasba dežele, kamor se odpravi. »In nakupi. Sem tipična ženska. S potovanj vedno prinesem kaj za spomin, velikokrat tudi svojim najbližjim. V glavnem so to malenkosti, drobna darila, po navadi povezana z deželo, ki jo obiščem,« pove in nam zaupa anekdoto z enega od potovanj. V Maroku se ji je namreč pripetilo, da so jo želeli kupiti.

»Tam smo snemali videospot za pesem Mamiš me. Eden tamkajšnjih premožnežev je zame ponujal 55 kamel. Z delegacijo smo preučili ponudbo in se odločili, da je to premalo. Tako da z uvozom oziroma izvozom ni bilo nič,« se zasmeji.