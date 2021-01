Za Ines je bila to najlažja stvar v življenju

Ines Erbus in David Amaro se poznata še iz časov, ko je Ines pela v zasedbi Foxy Teens.

Glasbenika in dolgoletna prijateljatersta na željo mnogih oboževalcev končno zapela v duetu. »Najlepše je, ko lahko nekomu s svojo glasbo polepšaš dan, ko pa nazaj dobiš toliko lepih sporočil in delitev, pa je ves trud poplačan,« sta nam zaupala pevca. David in Ines sta svojih trinajst let prijateljstva okronala z iskreno zgodbo, predstavljeno v prelepi vizualni obliki, pod katero se je podpisal»Od vseh pesmi, ki sva jih zapela z Davidom, mi je ta še posebno pri srcu. Projekt je bil zame eden najlažjih do zdaj in v čast mi je, da sem v tako lepem duetu zapela ravno s svojim najboljšim prijateljem. Neprecenljivo,« pravi Ines. »Svojega prvega dueta si ne bi mogel predstavljati z nikomer drugim kot z Ines. Imava že ogromno skupnih spominov, tale pa bo za vedno imel posebno mesto,« je dodal David. Ideja o pesmi se je rodila naključno, ob srečanju z legendarnim»Predstavil nama je pesem, v kateri sva takoj videla potencial. Tako smo se združili ustvarjalci različnih generacij in balada Kad ti dotaknem usne je zaživela. S pesmijo sva izredno zadovoljna, saj ima duh brezčasnosti in modernosti hkrati, kar je izredno težko doseči,« pravita mlada glasbenika, ki smo ju lahko bolje spoznali v oddaji Znan obraz ima svoj glas, v najstniških letih pa sta navduševala mladino po vsej Sloveniji – Ines v skupini Foxy Teens, David pa se je predstavljal pod imenom David Grom.»V 40-letni karieri sem ustvaril nešteto duetov in za uspešno pesem je najbolj pomembna kemija med pevcema. Taka kemija, ki je med Ines in Davidom, se redko sliši. Pesem je zahtevna, ker je čustveno globoka, njuno petje pa je na ravni najboljših svetovnih duetov. Glasova sta zlita tako v izvedbi kot tudi v medsebojni energiji, zato pesmi napovedujem velik uspeh,« je o sodelovanju povedal Goran.