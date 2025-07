Za harmoniko namenili vse prihranke orkestra

Kulturno društvo harmonikarjev Izola letos praznuje 20 let delovanja, ob tej priložnosti pa so v domačem medgeneracijskem centru pripravili predpremiero videoprispevka Ottavio Brajko: Zgodba o harmoniki. Z njim so se člani društva poklonili legendarnemu istrskemu glasbeniku, ki je umrl januarja letos.

Društvo združuje 55 harmonikarjev, starih od šest do 80 let, prizadevajo si ohranjati tradicijo in glasbeno izročilo. Kot nam je povedal Andrej Gropajc, ki društvo vodi zadnjih sedem let, so pred dvema letoma izvedeli, da je na prodaj harmonika, ki naj bi bila izdelana posebej za Ottavia Brajka, njihovega častnega člana.

Takole so še pred dvema letoma za rojstni dan čestitali legendi Ottaviu Brajku.

Šlo je za diatonično harmoniko slovenskega proizvajalca Zupan, model Resona 12-BRAJKO, izdelano 22. novembra 1979. V društvu so sklenili, da jo poskusijo odkupiti. Še prej je glasbilo temeljito pregledalo in preizkusilo podjetje INmuzik ter ga nato tudi odkupilo, saj društvo takrat ni razpolagalo z zadostnimi sredstvi. »S skupnimi močmi nam je nato uspelo zbrati denar. Zanjo smo namenili vse prihranke orkestra harmonikarjev Izola in še nekaj sredstev društva. Obenem smo poskrbeli, da se je vrnila v Izolo,« je povedal Gropajc.

Pravi veseljak

Po nakupu so obiskali častnega člana Ottavia Brajka. »S sabo smo prinesli obilo dobre volje in harmoniki, ki sta nekoč igrali pod njegovimi prsti. Ena je Železnikova CFB uglasitev iz leta 1972, ki je v zasebni lasti člana društva, druga pa je ta Zupanova HEA uglasitev iz leta 1979, ki je zdaj last KD harmonikarjev Izola. Po pričevanju je Ottavio to harmoniko naročil pri Zupanu po svojih željah in zato tudi nosi napis BRAJKO. Kot zanimivost, uporabljena je bila za snemanje skladbe Marija Čakolona in jo lahko vidimo tudi v videospotu za istoimensko skladbo iz 90. let. Ottavio je obe harmoniki lastnoročno podpisal in tudi zapel ob njunih zvokih. Dogodek je bil dokumentiran tako z videoposnetkom kot fotografijo,« je opisal Gropajc.

Na šaljiv način je predstavil življenje v Istri in sporočil svetu, od kod je doma.

In to zgodbo so nedavno predstavili na posebni predpremieri v medgeneracijskem centru Izola. »Ottavio Brajko je bil legenda slovenske Istre in ambasador Izole, ki je glasbo ponesel v svet kot veseljak. Na šaljiv način je predstavil življenje v Istri in sporočil svetu, od kod je doma. Njegov ansambel Ottavia Brajka je bil prvi primorski narodnozabavni ansambel. Zato je bila odločitev, da se mu poklonimo na tak način, preprosta, saj je bil tudi naš velik prijatelj, podpornik in častni član društva.«

Predsednik in preostali člani društva si zdaj prizadevajo, da bi za harmoniko uredili posebno mesto in bi bila na ogled vsem ljubiteljem harmonike in narodnozabavne glasbe. »Žal ne razpolagamo z lastnimi prostori, temveč gostujemo v medgeneracijskem centru. Upamo pa, da bomo s pomočjo občine prišli do lastnih. To je naša velika želja, a ne edina. Imamo še nekaj drugih ciljev. In upamo, da jih uresničimo ob naši skorajšnji 20-letnici,« je sklenil Andrej Gropajc.