Za filmske plakate bi radi iztržili milijon

Kakšen od redkih plakatov nekaterih najbolj ikoničnih filmov 20. stoletja bo lahko kmalu vaš, saj bodo ta mesec šli na dražbo. Ameriški zbiratelj se namreč odreka nekaterim svojim najdragocenejšim predmetom. V zadnjih tednih je bilo 500 plakatov in promocijskih kartic iz klasičnih filmov, kot so King Kong, Casablanca in 2001: Vesoljska odiseja, razstavljenih v Londonu, New Yorku in Chicagu. Nepremičninski agent Dwight Cleveland jih je zbiral več kot pol stoletja, 27. in 28. marca pa jih bo na dražbi ponudila hiša Heritage v Dallasu.

Vse osebno izbral

»Vsakega posebej cenim, ker sem vsakega osebno izbral,« je za AFP povedal 65-letni Cleveland. »Gre za komercialno umetnost, ki je bila namenjena temu, da nas pritegne in zvabi v kino na ogled filma.« Ta reklama je po njegovem mnenju pomembna umetnost. Plakati in promocijske kartice, ki so bili nekoč razstavljeni v preddverjih kinodvoran, zajemajo približno 125 let filmske zgodovine. Mnogi segajo v pozno 19. in zgodnje 20. stoletje.

Ocenjena vrednost plakata za film King Kong znaša od 40.000 do 80.000 dolarjev. Foto: Justin Tallis/Afp

Po 50 letih zbiranja Cleveland priznava, da postaja vedno težje najti kaj novega za dodati v zbirko. »Ne čutim, da lahko tej strasti še kaj dodam ali prispevam,« je dejal. Nekateri plakati bodo na dražbi dosegli višjo ceno kot drugi, vključno s tistim iz leta 1933 za film King Kong, ki prikazuje igralko Fay Wray v krempljih zveri. Njegova ocenjena vrednost znaša od 40.000 do 80.000 dolarjev (od 36.000 do 73.000 evrov). »Zbirka, ki jo bo Heritage ponudil na dražbi marca, predstavlja najboljše med najboljšim,« je dejal Joe Maddalena, podpredsednik dražbene hiše.

»Kar me loči od večine zbirateljev, je to, da sem se najprej zaljubil v umetniško vrednost plakatov,« je pojasnil Cleveland, saj namreč ne prihaja iz filmskega sveta. Njegovo zanimanje za to področje se je začelo v šoli, kjer je učitelj likovne umetnosti v svoji učilnici razstavljal filmske plakate in promocijske kartice. »Vsak dan smo hodili mimo njih in se mu, če sem iskren, malo posmehovali, saj jih je imel res veliko, zbirka pa je bila precej nenavadna,« je povedal Cleveland.

2001: Vesoljska odiseja Foto: Press Release

Hobi ga je obsedel

Vendar ga je leta 1977, v zadnjem šolskem letu, pritegnila promocijska kartica iz filma Wolf Song (1929), v katerem sta igrala Gary Cooper in mehiška igralka Lupe Vélez. Hobi ga je obsedel in potreboval je 18 mesecev, da je zbral dovolj filmskih spominkov, da je lahko nekdanjega učitelja prepričal v menjavo. S tem pa sprožil strast do zbiranja.

Clevelandova obsežna zbirka je bila že leta 2019 razstavljena v muzeju Norton Museum of Art v West Palm Beachu na Floridi. Druge razstave so bile postavljene v San Diegu, Los Angelesu in New Yorku. Med redkimi najdbami, ki bodo šle na dražbo, je tudi italijanski plakat iz leta 1953 za film Casablanca (1942) s Humphreyjem Bogartom in Ingrid Bergman.

Večina plakatov na dražbi bo imela ocenjeno vrednost med 1000 in 2000 dolarji. Dražbena hiša Heritage ocenjuje, da bi celotna dražba lahko prinesla milijon dolarjev (920.000 evrov). Po dražbi bo Clevelandu še vedno sicer ostalo približno 10.000 promocijskih kartic in okoli 500 plakatov, ki jih bo morda nekoč podaril ali prodal na dražbi. »Žal mi bo, da se bom moral nekaterih posloviti, a vesel bom, da bodo prišli v roke drugim zbirateljem, ki jim bodo veliko pomenili,« je zaključil.