Za fanta izpod Lisce je le ena prava, to je Karmen

Takole je bilo na pikniku, ki so ga z ekipo priredili za potrebe snemanja videospota. FOTO: ROK BREZNIK

Na mojo kitaro je naslikala čudovit sončni zahod s svetilnikom. In zdaj me misli vedno, kadar jo vzamem v roke, odpeljejo na morje in tamkajšnjo obalo.

»Glasba je moje življenje in res sem hvaležen in srečen, da mi je uspelo posneti prvo samostojno pesem Le ena je prava,« pove, glasbenik iz Posavja. Če smo natančnejši, prihaja z Razborja pod Lisco, že vse življenje pa se posveča glasbi in ustvarjanju programov in projektov za otroke, ki se odvijajo v naravi, daleč stran od hitrega življenjskega ritma.Z zaročenko, ki jo lahko vidimo tudi v videospotu, imata namreč pravo Mini kraljestvo. Obdana sta z veliko živalmi, ki jih rada pokažeta otrokom iz vse Slovenije, skupaj z njimi pa zanje pripravljata zabavne in poučne programe z veliko glasbe in petja. Sicer je Alen, kot pravi, glasbeno pot začel že v prvem razredu, ko se je vpisal v glasbeno šolo, da bi se naučil igrati kitaro.»Spomnim se zgodnjega otroštva, ko so mi starši peli uspavanke in druge ljudske pesmi. To je ostalo v meni vse življenje. Prvič pa sem stopil na večji oder ob koncu gimnazije, ko sem s svojo prvo uglasbeno pesmijo nastopil na maturantskem plesu. Takrat treme še nisem poznal. V razredu sem dobil besedilo, popoldne sem napisal melodijo, naslednji dan pa sem jo že igral na generalki,« rad obudi spomine. S prijateljem in sošolcem je nato ustanovil narodno-zabavni ansambel Fantje izpod Lisce, v katerem je prepeval in igral 11 let.»V tem času sem se ogromno naučil, spoznal ogromno čudovitih ljudi in pridobil veliko izkušenj. Hvaležen sem za vse, kar mi je bilo dano na tej poti,« pravi. Potem pa je prišla epidemija in vse se je ustavilo. »Veliko časa sem preživel v naravi in z živalmi. Pa tudi z glasbo. Pel sem ob kitari in to mi je dajalo neverjetno moč in energijo. Pesmi sem začel objavljati na družabnih omrežjih in tako razveseljeval ljudi,« nam razkrije in doda, da je bilo zanj obdobje epidemije, kar se glasbe tiče, ustvarjalno in zelo koristno.Povezal se je z, ki ga občuduje že dolga leta, in ta mu je napisal melodijo in besedilo za prvo pesem Le ena je prava. »Rok je čudovit, poln idej, pomagal mi je pri veliko stvareh, za kar sem mu neskončno hvaležen. Pesem Le ena je prava je takoj ogrela moje srce, saj z mojo Karmen stopava že v deseto leto zveze. Zato res verjamem v naslov, da je le ena prava. Zame je to Karmen,« nam še zaupa. Za aranžma pesmi pa je poskrbel studijski mojster, pri katerem je bila skladba posneta.»Zahvaljujem pa se tudi svoji mentorici petja in odlični pevkiza vse nasvete in ure petja, da se lahko s svojim glasom še bolj svobodno izražam,« pravi Alen, ki je takoj, ob prvem poslušanju studijske različice, dobil idejo, da bi videospot za pesem posneli v čudoviti vasici Vipavski Križ, ki v hipu očara vsakega obiskovalca.»Zato se prav v njej odvija začetek zgodbe, ko igram po ozkih ulicah in srečam dekle, s katerim greva nato na zmenek v obliki roadtripa, ki se konča s piknikom. Ker sem, ko sem jo prvič videl, opazil, da nosi majico legendarnega starodobnega kombija VW T2, sem za zmenek najel prav enega takih in jo presenetil. Piknik v naravi pa je seveda minil ob dobri hrani in igrah. Na koncu sva si zaljubljeno padla v objem pod čudovitim zvezdnatim nebom,« nam resnično romantično zgodbo opiše glasbenik, ki je tudi velik ljubitelj filmov, zato si je želel, da bo videospot kot zgodba, v katero se lahko vživi vsak. In še nekaj je mogoče opaziti v njem, Alenovo unikatno poslikano kitaro.»Tudi to je bila želja, ki se mi je izpolnila. In res sem vesel, da sem spoznal odlično slikarko, katere mojstrovine sem občudoval že prej. Poiskal sem jo, ji predstavil svojo idejo in takoj je bila za sodelovanje. Na mojo kitaro je naslikala čudovit sončni zahod s svetilnikom. In zdaj me misli vedno, kadar jo vzamem v roke, odpeljejo na morje in tamkajšnjo obalo,« zaključi simpatični Alen Zabasu.