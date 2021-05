Za abrahama si je podarila knjigo in album

Za skladbo Zlato je Moira posnela videospot. Foto: osebni arhiv

Po vrnitvi iz tujine leta 2003 se jeslovenskemu prostoru premierno predstavila s prvim samostojnim albumom Ne bodi kot drugi (2005), uglasbeno poezijo. Z naslednjim albumom Svet ljubezni se je prvič predstavila kot avtorica glasbe in besedil. Njena skoraj štiri desetletja dolga glasbena pot je prežeta z različnimi vplivi, od prekmurske ljudske pesmi in narodno-zabavne glasbe (Slovenski muzikantje 1997–2003) do jazzovskih standardov, vsekakor pa je vsa njena glasba prežeta s prekmursko ravnico.Na novem albumu Pisma v šatulji seznova predstavlja kot avtorica glasbe in besedil, na njem pa najdemo tudi poezijo dr.inFerija Lainščka, s katerim si je tudi izbrala svoje umetniško ime Moira, kar v grščini pomeni usoda. V skladbi z naslovom Rada te imam z glasom sodeluje igralec SNG Maribor. Ob albumu je izdala še knjigo z enakim naslovom. Glasbeno in knjižno delo sta tesno povezani.»Osrednji lik zgodbe je Ona, ženska, ki se je na neki točki življenja odločila za pot samosti. Na vrhu hriba, s pogledom na panonsko ravnico, se spominja svojih poti, ki jih je izbrala, ko je iskala Njo v sebi. Njo, ki si upa biti pogumna in obenem ranljiva, ki pozna žalost, da se lahko veseli, ki je spoznala temo, da lahko sledi svetlobi. Skozi iskanje Nje se je dotikala svojega otroštva, mladosti, materinstva in hvaležnosti do popotnikov, ki so ji prinašali darove spoznanj. Hvaležnost jo je pripeljala do sanj, kjer je z vetrom prišel On. Ko se je zbudila, je vedela,« pove Moira.Pesmi na albumu so stkane v zgodbo v knjigi, ki jo je snovala več let. »Epilog pa je dobila prav v tem zadnjem letu, ko smo bili glasbeniki onemogočeni v svojem poslanstvu. Knjiga in album sta nastajala na vrhu hriba, s čudovitim pogledom na ravnico, kjer sicer živim in ustvarjam. V pestrosti skoraj štirih desetletij glasbenega in pet desetletij osebnostnega popotovanja sem si za prihajajoči osebni okrogli jubilej podarila knjigo in album Pisma v šatulji, kar je obenem poklon ravnici, ki je vir moje ustvarjalnosti.« Moira želi s svojo značilno lirično izpovedjo v tem času zemeljske renesanse povabiti ženske k raziskovanju ženskosti in vse čudovite lepote v njih.