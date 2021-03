Za 40 let kariere kar 4 ure dolg film

Življenje v slavni družini ima tudi svoje slabosti. Na fotografiji je z bratom Michaelom in sestro LaToyo. FOTO: Reuters Pictures

Odprla vsa vrata

16 je bila stara, ko je izdala svoj prvi album.

Na zloglasnem superbowlu ji je Justin Timberlake »po nesreči« odtrgal del oblačila, da je na plan za pol sekunde skočila njena dojka. FOTO: Frank Micelotta/Getty Images

Pred vse sem postavila nekoga drugega. Njega. Z njim v naročju sem našla mir.

S sinom je odkrila, kaj pomeni resnična ljubezen. FOTO: osebni arhiv

Prihodnje leto se bo odvrtelo 40 let, odkar je na svetovno glasbeno sceno z debitantskim albumom privršalain začrtala svojo pot k zvezdam. Pot samostojne kariere, na kateri se je počasi izvijala iz sence precej bolj slavnega brata, dokler ni tudi sama postala eno najbolj zvenečih imen glasbe.V sledečih letih in desetletjih je po svetu namreč prodala več kot 100 milijonov plošč, se okitila s kar petimi grammyji, nastopila na enem najslavnejših glasbenih festivalov na svetu, Glastonburyju, in predlani pristala še v dvorani slavnih rock'n'rolla. Vsekakor kariera, vredna filma. Zato bo ob 40-letnici zvezdničinega prvega albuma premierno ugledal luč sveta tudi dokumentarec o njenem življenju in karieri. Za 40 let kariere štiri ure dolg film!O približevanju prelomne obletnice je Janet začela razmišljati že pred tremi leti, morda tudi, ker ji je 2018. umrl oče. Tedaj je namreč sklenila, da je napočil čas, da svetu pove svojo zgodbo. To pa bo povedala v štiri ure dolgem dokumentarcu, ki bo v dveh delih predvajan v dveh zaporednih večerih, najverjetneje nekje na začetku prihodnjega leta. »To je intimen in iskren pogled na Janetino življenje. Brez filtrov. Kajti, kot je na eni strani iz svojega življenja ustvarila velikanski uspeh, tako je doživela tudi prenekatero tragedijo. Njena zasebnost, dostikrat precej turbulentna, pa je bila nenehno pod drobnogledom neprizanesljive javnosti,« obljubljajo ustvarjalci prihajajočega filma, pri katerem je kot izvršna producentka sodelovala kar zvezdnica sama. »V filmu Janet prvič odstre zaveso s svojega življenja, ničesar ne pusti zakritega. Filmski trak je ujel nekatere njene najbolj intimne trenutke.«Skupini ustvarjalcev pod režijsko taktirko, ki so pretekla tri leta snemali njeno zgodbo, tako osebno kot poklicno, je zvezdnica odprla vsa vrata. Vključno z dostopom do arhivskih posnetkov in fotografij ter njenih domačih videoposnetkov. Sicer pa bo avtoriziran dokumentarec zajel tako njene karierne vrhunce kot padce, vključno z razvpitim incidentom med nastopom zna superbowlu leta 2004, ko ji je iz obleke pokukala dojka. Pred kamerami pa razgali tudi svoj odnos z družino, pri čemer ne gre mimo zgodovine, od uspeha družinske glasbene skupine Jacksons 5 zvezdničinih petih bratov – je namreč najmlajša od desetih otrok, ki so se rodiliin–, do prezgodnje smrti brata Michaela, kralja popa, in pred tremi leti še očeta.Pomembno poglavje, tako filma kot njenega življenja, je tudi rojstvo edinca, ki ga je povila pri 51 letih. »Moj sin, čeprav še čisto majhen, mi je pokazal, da je ljubezen lahko še globlja in bolj vseobsegajoča, kot si si kdaj mislil in zamišljal. Pokazal mi je, da je ljubezen brezpogojna in brez meja. Odraščala sem v svetu šovbiznisa, kjer vsi postavljajo lastno blaginjo pred vse drugo. Z Eissom pa mi lastno dobro nenadoma ni bila več prioriteta, pred vse sem postavila nekoga drugega. Njega. Z njim v naročju sem našla mir,« je povedala zvezdnica, ki ji je fantič privekal na svet v zakonu s katarskim milijarderjem, a je zveza splavala po vodi malce po rojstvu sina.