Za 30 let prvič igrali na strehi (FOTO)

Skupina Siddharta letos zaznamuje 30-letnico delovanja in ob tej priložnosti je v sodelovanju z Valom 202 nastala desetdelna serija podkastov Pot do X, ki jo je zasnoval in režiral Goran Vojnović. Projekt so člani zasedbe pospremili s posebnim koncertom na strehi Radia Slovenija, kjer so zaigrali nekaj svojih največjih uspešnic, med njimi tudi Platino in Ledeno.

Podkasti, ki jih bodo postopoma objavljali, ponujajo intimen vpogled v zgodbo skupine – od začetkov, prvih demo posnetkov in nastopov do velikih uspehov in neizogibnih padcev. Kot je povedal član skupine Primož Benko, podkasti zajemajo vse ključne trenutke na njihovi glasbeni poti: »Veliko smo se pogovarjali, malo poslušali, vse skupaj pa lepo zaokroža naših 30 let.« Trije deli serije so že na voljo. Brata Tomi in Boštjan Meglič sta poudarila, da je Vojnović z občutkom vodil pripoved in iz več kot desetih ur pogovorov izluščil najbolj zanimive zgodbe. Vsebina podkastov cilja tako na dolgoletne oboževalce kot tudi nove poslušalce.

Skupina, ki poleg omenjenih članov vključuje še Janija Haceta, je svojo glasbeno pot začela leta 1995 in hitro postala ena najvidnejših slovenskih rock zasedb. V tem trenutku so na turneji Razelektreno, jubilej pa bodo zaokrožili z velikim koncertom novembra v Stožicah.

Člani priljubljene skupine so zaigrali nekaj najbolj udarnih skladb, med njimi tudi Ledeno in Platino. FOTO: MEDIASPEED.NET

Avtor in scenarist serije podkastov Pot do X Goran Vojnović FOTO: MEDIASPEED.NET

Radijec Jure Longyka je v zares posebnem dogodku nad mestom opazno užival. FOTO: MEDIASPEED.NET

Velika gneča na strehi Radia Slovenija FOTO: MEDIASPEED.NET