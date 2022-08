Z Vesno iz serije Gospod profesor sta posnela vroče prizore (FOTO)

»Vesna Ponorac, ki jo širša javnost pozna iz serij Gospod profesor, Gorske sanje in Česnovi, je zelo prijetno in prijazno dekle, ki je kljub svoji prepoznavnosti in zgodnji karieri ohranila iskrenost in pristnost. Snemati z njo mi je bilo v užitek, saj je vajena nastopanja pred kamero. Sprostila se je v trenutku, ko so se prižgale luči in je režiser zavpil 'Akcija!'. Pri nekaterih ljudeh preprosto čutiš, čemu so poslani na svet, in Vesna je definitivno ena od njih.

Mark Zebra je združil moči s Steffaniem.

Rojena je za svet fotografije in filma, ob vsem tem pa še uživa,« je po snemanju dokaj vročih prizorov v svojem novem videospotu povedal Mark Zebra, ki je uresničil svoje sanje in skupaj s Steffaniem, članom priljubljene skupine Game Over, posnel duet z naslovom Bora Bora. Glavno vlogo v videospotu sta glasbenika zaupala mladi in zapeljivi Vesni. A ob predstavitvi videospota, na ogled katerega sta Mark in Steffanio povabila tudi številne glasbene prijatelje in druge znane medijske zvezde, se samo od sebe postavlja vprašanje, ali se med snemanjem med Markom in Vesno nemara ni zaiskrila prava iskrica, saj so nekateri prizori precej žgečkljivi. A kot je dejal Mark, je Vesna profesionalka, prav zato sta jo s Steffaniem angažirala za snemanje.

»Glasbeniki se med seboj vedno radi podružimo in podpremo, Slovenija pa je majhna in praktično vsak pozna vsakega. Zato tudi sam z veseljem podpiram svoje glasbene kolege in sem hvaležen, če tudi oni podprejo mene,« pravi Mark, ki verjame, da bo nova pesem na noge spravila tako mlade kot malo starejše. »Če bi mi kdaj kdo rekel, da bom posnel duet s svojim idolom iz najstniških let, mu ne bi verjel. Vse pesmi skupine Game Over znam namreč na pamet, bil sem tudi na njihovi Popstars turneji, in to so spomini, ki bodo za vedno ostali v moji zavesti. To, da danes ustvarjam in v svet pošiljam skladbo skupaj s Steffaniem, si štejem v čast.

To sodelovanje mi je dalo ogromno motivacije, pa tudi zavedanja, da stopam po pravi poti. Bora Bora, ki je bila prvotno čisto nekaj drugega, je bila že skoraj dokončana in pripravljena, da ji priložimo še videospot. Potem pa sem čisto po naključju spoznal Sfeffania in beseda je stekla o prihodnjih projektih. Predstavil sem mu skladbo in on je bil takoj za to, da mi napiše besedilo zanjo. In ko je slišal prve ritme, ga je kar odpeljalo v tople kraje. In tako je nastala Bora Bora,« pove Mark, ki so se mu s tem, ko je ustvarjal skupaj s Steffaniem, uresničile najstniške sanje.