Z odra na golf!

Melodijo za polko je ustvaril Rok Švab, harmonikar in pevec Modrijanov.

Lara Voler je karizmatična pevka.

Ansambel Šepet je na sceni pravljičnih sedem let.

Ansambel Šepet je golf igrišče izbral za prizorišče snemanja nove polke, ki so jo naslovili Kako bi ti povedala. V glavni vlogi se je znašla kar njihova simpatična pevka, ki je že tako ali tako magnet za oboževalce. A Lara je že oddana, fanta pa si je našla kar v ansamblu. To je basist in baritonist, sin vodje ansambla in harmonikarja, ki ima v Velenju tudi zasebni glasbeni center, v katerem poučuje različne inštrumente. V zasedbi pa sta še kitaristter harmonikar in klaviaturistO novi polki nam je Robert Goličnik povedal: »Melodijo za najnovejšo polko je ustvaril, bolj znan kot harmonikar in pevec Modrijanov, ki je obenem tudi avtor številnih uspešnic, besedilo pa je prispevala vsem dobro znana in priznana tekstopiska. Gre za zelo energično in zabavno skladbo, za katero smo z videoprodukcijo RoxPro posneli zelo energičen videospot.«V njem je njihova Lara, seveda ob svojih fantih v ansamblu, naravnost blestela med partijo golfa. Sicer pa so šepetovci znani kot energična skupina, ki veliko nastopa, snema in pridno ustvarja že sedmo leto. Ljudi pa zabavajo po vsej Sloveniji.Čeprav jim je korona letos vzela precejšen del nastopov, so optimistični in delavni. »Pravzaprav smo bili letos ravno v poletnih mesecih ustvarjalni in smo pripravili še nekaj skladb, ki jih bomo posneli do konca leta, tako da si lahko poslušalci od nas obetajo veliko novega,« pove Robert Goličnik. Šepetovci so že do zdaj ustvarili veliko skladb, po katerih jih poslušalci dobro poznajo. Še posebno je priljubljena njihova polka Sedem petkov, pa tudi polka Ti znaš ter Na kožo pisan 4K, pa tudi valček Ranjeno srce ali Ni več poljuba.