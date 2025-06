Z novo tehnologijo se gledalec potopi v film (FOTO)

Podjetje Cosm, ki ima prizorišča v Los Angelesu in Dallasu, je izdelalo posebno kupolasto kinematografsko tehnologijo z uvodnim dogodkom – tako imenovano potopitveno 3D-različico kultnega filma Matrica iz leta 1999. »Verjamemo, da bo prihodnost bolj potopitvena in doživljajska,« je ob predpremieri za AFP povedal direktor podjetja Jeb Terry. »Gre za to, da ponudimo nekaj dodatnega – novo izkušnjo, ki ne bo konkurirala obstoječim formatom, ampak jih dopolnjevala.«

1999. JE IZŠLA kultna Matrica.

Krogle švigajo mimo glav gledalcev.

Gledališče postane film

Po pandemiji in vzponu pretočnih platform so filmski ustvarjalci in lastniki kinodvoran namreč na preizkušnji, kako vrniti občinstvo pred velika platna. Medtem ko IMAX ponuja spektakel v obliki velikih zaslonov in osupljive kakovosti slike, Cosm cilja še višje – ustvariti občutek, da si znotraj filma. V losangeleškem gledališču so v teh dneh gledalci lahko povsem od blizu opazovali Nea, ki se v svojem kultnem dolgem plašču upogne nazaj, da se izogne kroglam, ki spiralno švigajo čez glave gledalcev, medtem ko zvok streljanja prihaja iz vseh smeri. Popolnoma nova izkušnja naj bi torej ponovno privabila gledalce v kinodvorane.

Nova navidezna resničnost naj bi ponovno privabila gledalce v kinodvorane.

Cosm sodeluje z oblikovalci, ki so delali za Cirque du Soleil, in ustvarja 360-stopinjske svetove z uporabo visokoločljivostnih kupol, večkanalnega prostorskega zvoka in interaktivnih svetlobnih učinkov. Filmi s tem niso več le zgodbe, temveč postajajo prostori, ki jih lahko obiščeš. »Ustvarimo scenografijo, kot je pariška opera, in pustimo filmu, da nastopa. Mi pa s svetlobo, dizajnom in prostorskim zvokom poudarimo emocije,« je pojasnil Jay Rinsky, ustanovitelj studia Little Cinema, ki sodeluje pri projektu.

Gre za popolnoma novo izkušnjo.

Matrica je idealen film za takšno predstavitev, saj gre za filozofsko znanstveno fantastiko, ki govori o resničnosti, zavesti in svobodni volji. V novi izvedbi gledalci sedijo s svojim koktajlom v roki – rdečim ali modrim, seveda – in se znajdejo sredi Neove pisarne, v begu po strehah ali celo znotraj njegovih misli. »Občinstvo včasih dobesedno vstopi v glavo lika,« je povedal Rinsky. »Ko pogledaš navzgor ali navzdol, se svet okoli tebe spremeni. Avtomobili drvijo proti tebi, občutek nevarnosti je resničen.« »Res je bil občutek, kot da si v tematskem parku, narejenem za film. Popolnoma novo doživetje,« pa je po predstavi povedal eden od povabljenih gledalcev.

V času, ko si mnogi raje ogledajo filme doma na čedalje večjih ekranih, tovrstne izkušnje torej ponujajo nekaj, česar dnevna soba ne zmore. In morda, kot pravijo pri Cosm, je prav Matrica s svojo simboliko prebujenja in izbire popolna zgodba za začetek nove filmske resničnosti.