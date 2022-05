Z novo skladbo Mark do četrt milijona ogledov (VIDEO)

Pevec Mark Zebra z novo skladbo Reci mi da nadaljuje svojo romantično in zaljubljeno zgodbo, ki jo je začel s prvencem Če bila bi moja. Ljubezensko skladbo lahko beremo kot snubitev, kot sprehod po preteklih spominih ali preprosto kot pesem ljubljeni osebi.

Tudi pri drugi skladbi je Zebra k sodelovanju povabil preverjena glasbenika, avtorja glasbe in besedila Roka Lunačka ter Krešimirja Tomca, ki je prispeval aranžma. Skupaj so ustvarili moderno, z elektronskimi ritmi in latino kitarami podkrepljeno balado.

Posnel je svojo drugo ljubezensko balado.

»Priznam, da mi ljubezenske skladbe izjemno ležijo,« o svoji novi pove Zebra. In doda: »Njeno zgodbo si lahko vsak prebere sam, saj ima vsaka zgodba svojega interpreta. Lahko jo slišite kot snubitev, kot sprehod po preteklosti ali pa preprosto kot pesem, posvečeno ljubljeni osebi, brez katere ne moremo in nočemo. Tudi sam sem v tej skladbi pustil veliko sebe in na plan spustil največ čustev do zdaj.«

Zanjo je posnel videospot in sam napisal scenarij, ideja zanj pa je nastala v začetku letošnjega leta. Videospot nas popelje v preteklost, v neke druge čase, ko je glasba še odzvanjala iz gramofonov. Poleg Marka v njem nastopata Gašper Tratnik in Domen Dobravec, ko vsi trije vstopijo v lokal, pa se tam srečajo s tremi dekleti, ki so jih so odigrale Patricija Finster, Lučka Antonić in Yutra Zorc. Slednja odigra Markovo (nesojeno) ljubezen. Markovi videospoti pa imajo vedno še neko dodatno zgodbo. »Nikoli ne veš, kdaj se lahko zgodi nekaj nepredstavljivega, zato izkoristi vsak dan in vsak trenutek, ki ti je dan z ljubljeno osebo,« pravi Mark.

Lahko jo slišite kot snubitev, kot sprehod po preteklosti ali pa preprosto kot pesem, posvečeno ljubljeni osebi, brez katere ne moremo in nočemo.

Videospot je s produkcijsko ekipo RoxPro (Rok Maver) posnel v ljubljanskem lokalu Nostalgija Cafe, in to na pustni vikend, zato v svojih opravah pravzaprav niso zbujali začudenja mimoidočih, ki so z zanimanjem kukali skozi okna na prizorišče snemanja. Marka v bližnji prihodnosti čaka nekaj koncertov, pripravlja pa že tudi novo skladbo.