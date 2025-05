Z Golico so navdušili ameriške sorodnike (FOTO)

V gasilskem domu v Čečah se je zbrala zagorska družina Tori, ki je tesno povezana tudi z legendarno slovensko glasbeno skupino Orlek. V vasi nad Hrastnikom in Trbovljami se je zbral del sorodnikov iz Slovenije, Nemčije in Amerike, prišli pa so tudi legendarni glasbeniki ter na koncu nastopili. Družilo se je skoraj sto bližnjih ali daljnih Torijevih, mnogi so se srečali prvič in šele v Čečah odkrivali svoje korenine. Tudi v skupini Orlek je nekaj Torijevih. Na začetku so bili trije, zdaj že pokojni Janez in njegova sinova Mitja in Jure. Član skupine in družine je tudi pevec Vlado Poredoš. Prekmurec.

Glavna organizatorka je opravila že skoraj detektivsko delo.

Kako je Vlado prišel v bend? »Poročen je z najino sestrično Marjano, v bendu pa je tudi njegov sin, tako da smo pri Orlekih v bistvu zdaj štirje Torijevi. Vlado se je zelo lepo vživel v naš zasavski okoliš. V Zagorje je prišel na začetku osemdesetih in je hitro zapopadel, kot se reče, naš zasavski sleng, predvsem knapovski. Je umetniška duša, malo tudi filozof, malo zgodovinar. Blizu mu je naš zasavski črni humor. Poslušal je ljudi in njihove slengovske besede so ga privlačile kot poeta, pesnika, pogosto jih uporabi v besedilih. Kot Prekmurec je Zasavje videl od zunaj in ga začutil malce drugače kot mi, ki smo od tu,« je pojasnil Mitja Tori.

Poredoš je tudi turistični vodnik v Zagorju. »Rad sem med ljudmi, ne le na odru. In to delo mi je nekako pisano na kožo. Obiskovalcem zelo rad predstavim rudarsko zgodovino, običaje, življenje,« pravi Vlado. Na srečanju je podobno kot mnogi drugi marsikoga videl prvič. »A je prav zato še bolj zanimivo,« doda.

Vabilo na abrahama

»Daljni sorodnik iz Amerike Randy mi je na Facebook poslal fotografijo z vprašanjem, ali sem na posnetku z njegovo staro mamo jaz. Odgovoril sem mu, da sem, on pa je izrazil željo, da bi prišel v Slovenijo. Mi smo bili v Ameriki že leta 2000, a njega še nisem poznal. Letos imam abrahama in sem rekel, da bom naredil piknik ter povabil tudi Randyja. To sem omenil sestrični Jani Vejnović in je rekla, da bomo namesto piknika raje naredili tako, kot so pred 25 leti Američani. In zdaj smo tukaj,« pravi Mitjev brat Jure Tori.

2000. leta so se srečali v ZDA.

Iskanje sorodnikov, vzpostavljanje stikov in usklajevanje so bili poseben zalogaj. Pomagali so si s Facebookom, poznanstvi in podobno: ta je vedel za eno družinsko vejo, drugi za drugo … in sklenili so krog. Sorodniki so najdlje prišli iz Amerike, natančneje iz ameriške zvezne države Pensilvanija, bili so iz Nemčije, večina seveda z različnih koncev Slovenije. Glavna organizatorka je opravila skoraj že detektivsko delo, da so poiskali kar največ sorodnikov, izbrali datum, se usklajevali in se na koncu tudi srečali. Med udeleženci niso bili znani obrazi le glasbeni, ampak tudi športni, prišel je nekdanji profesionalni triatlonec Domen Dornik, ki je z rodbino Tori povezan po mamini strani.

Na ogled so postavili rodbinsko razvejano drevo, ki postreže s številnimi zanimivimi podatki. Povabljenci iz Amerike govorijo le angleško, saj Torijevi čez lužo živijo že več rodov. Družine so se na srečanju na kratko predstavile, ogledali so si stare fotografije prednikov in sorodnikov, zapeli so in zaplesali. Nastopili so citrarka Jerneja Vejnović, harmonikarja Melanija Zupan in njen prijatelj David, kitarist Ted Seman iz Pensilvanije in na koncu z enournim koncertom skupina Orlek. Med drugim so skupaj zaigrali Golico in Čebelarja, Torijeve iz tujine pa je zelo navdušila skladba iz filma Cvetje v jeseni.

Nastalo je tudi rodbinsko drevo. FOTO: Roman Turnšek

V gasilskem domu so si ogledali stare fotografije, zapeli so in zaplesali. FOTO: Roman Turnšek

Zbrali so se v Čečah. FOTO: Osebni arhiv