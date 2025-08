Z glasbo živijo: Vrabci na festival odhajajo z resnično zgodbo

Na 53. festivalu v Števerjanu je bil letos prvič tudi ansambel Vrabci, ki ga sestavljajo Žan Pirnat, Blaž Jamnikar Pukl in Blaž Verboten; prihajajo s Koroškega in Savinjskega. Fantje so se kot vsi drugi predstavili z dvema skladbama, eno iz zakladnice in eno lastno. Iz zakladnice so izbrali Slovensko pesem, ki jo v originalu izvaja ansambel Bratov Poljanšek, in prav z njo so si po oceni občinstva prislužili najvišjo oceno, zato so na koncu stali na odru in ponosno prejeli plaketo, nagrado občinstva.

In vedno sem si želel, da bi se mami nekoč poklonil s pesmijo.

A poslušalce in poslušalke je ganila tudi njihova tekmovalna pesem, valček z naslovom Tam za mavrico, katere avtor melodije je Rok Švab, besedilo pa je napisala priznana tekstopiska Vera Šolinc. To ni le še en čustven valček, pač pa ganljiva in iskrena zgodba, ki je nastala po resnični življenjski zgodbi vodje ansambla Blaža Verbotna.

Za ganljiv valček Tam za mavrico so že posneli videospot. FOTO: Arhiv Ansambla

»Besedilo za valček Tam za mavrico je dejansko moja življenjska zgodba. Besedilo je napisano za mojo mamo, ki je žal pokojna že 23 let in je umrla zaradi hude bolezni. Ko nama je umrla mama, še nisem imel sedem let, sestra pa še ni dopolnila štiri leta. In vedno sem si želel, da bi se ji nekoč poklonil s pesmijo, tako preprosto, nežno in iz srca, jo posvetil mami, ki je tam za mavrico. Otroško bolečino, spomine in upanje, da se morda enkrat srečamo z vsemi nam dragimi, ki so že onkraj mavrice, sem zaupal priznani tekstopiski Veri Šolinc; ustvarila je ganljivo besedilo, kot to zna le ona,« je dejal Verboten.

Sicer pa se nam je festival nasploh vtisnil globoko v srce, saj je bil za nas prvi, nastop na njem je bil za vse nas lepa in super izkušnja, je še pristavil. »Na odru smo uživali, tudi z nastopom smo bili zelo zadovoljni. Ponosni smo na nagrado občinstva in hvaležni vsem, ki so glasovali za nas. Mi, Vrabci, bomo še naprej ustvarjali za poslušalce in poslušalke,« pravi vodja ansambla in basist Blaž Verboten.

Glasbo ne le igrajo, ampak z njo živijo.

Za valček so v domačem okolju že posneli videospot: za kamero in scenarij je poskrbel Timi Krhlanko, ki mu je uspelo še dodatno poudariti iskrenost in čustveno noto zgodbe. Vrabci Blaž, Žan in še en Blaž pa pravijo, da glasbo ne le igrajo, ampak z njo živijo, njihovo poslanstvo je, da bi z njo razveseljevali ljudi po vsej Sloveniji.

Imeli so navijače. FOTO: Mojca Marot