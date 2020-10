Z glasbo širijo pozitivne vibracije

Franci Podbrežnik je s svojimi besedami dodatno pričaral prijetno vzdušje v Lučah. FOTOGRAFIJE: arhiv ansambla

Slikovito pa je bilo tudi prizorišče zadnjega koncerta ASA v nizu poletnih intimnih koncertov v Zgornji Savinjski dolini.

Glasbeniki željni stika s poslušalci

K sodelovanju vabijo pevca

Številne je pred dnevi presenetila objava na facebooku Saša Avsenika. Takole je pisalo: »Člani Ansambla Saša Avsenika smo bili v zadnjih mesecih zelo ustvarjalni. Za naše poslušalce imamo pripravljenega kar nekaj novega materiala. Da pa bomo vse projekte lahko realizirali, vabimo k sodelovanju moškega vokalista – lege bariton oziroma drugi tenor. Zaželeno je tudi znanje nemščine, ni pa pogoj. Prijave s kratkim motivacijskim pismom pošljite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. . Rok za prijavo je 27. oktober 2020.«

Dvajset različnih in zares čudovitih slovenskih krajev so obiskali v sklopu turneje intimno.

Letošnje leto glasbenikom ni bilo naklonjeno. Že marca, ko je država prvič razglasila epidemijo zaradi koronavirusa, so po vrsti začeli odpadati številni že leto in več vnaprej načrtovani koncerti, poleti so ostali tudi brez veselic.A nekateri se kljub vsemu niso vdali obupu. Modrijani in Ansambel Saša Avsenika (ASA) so prišli na idejo, da nekaj koncertov pripravijo na prostem, kjer lahko obiskovalce razporedijo dovolj narazen, poskrbijo za razkuževanje in tako zadostijo vsem ukrepom, ki so jih v skrbi za zajezitev širjenja koronavirusa predpisali na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Obiskovalci so se tako na njihovih nastopih brezskrbno prepustili glasbenim užitkom, zaradi katerih so prišli.Letošnji koncerti so bili nedvomno drugačni – bili so intimnejši. Člani ASA so nameravali tudi še v tem mesecu izvesti nekaj nastopov, a sta jim načrte prekrižala vreme in vnovično poslabšanje epidemioloških razmer. Zadnjega so imeli v Zgornji Savinjski dolini, natančneje v idiličnih Lučah. »Dvajset različnih in zares čudovitih slovenskih krajev smo obiskali v sklopu turneje intimno. Seveda si čim prej želimo nazaj na veselice in druge večje nastope, a z malo volje in truda smo lahko, zaradi teh drugačnih časov, ponesli Avsenikove pesmi med številne poslušalce tudi v manjših krajih.Zaradi trenutne situacije, ker so se razmere spet zaostrile, pa smo našo misijo zaključili. Ob tem naj vas spomnimo na znani Avsenikov napev: Ostanimo prijatelji, naj bode smeh kot v tistih dneh, ko zbrani vsi prijatelji smo do noči prepevali!« so zapisali člani ASA po zadnjem koncertu v Lučah.A prav zadnje glasbeno druženje v Zgornji Savinjski dolini je bilo tako za člane ASA kot obiskovalce posebno. Koncert intimno je namreč gostilo društvo Gričar, katerega duša je, ki vneto sledi svoji ideji. »V idiličnem kotičku v Krnici v Lučah si je zadal gostiti kar se da pester in nevsakdanji nabor glasbenikov, interpretov, umetniških izvajalcev, saj je tudi sam izjemen podpornik kulture. Zato je v tem koščku naše lepe dežele gostil že različne glasbeno-recitatorske večere, koncerte resne glasbe, slovenske popevke in tudi koncerte narodno-zabavnih melodij. In si res zasluži velik poklon,« pravi, ki ima ravno prav nabrušen jezik in bogat besedni zaklad, zato je v Lučah tudi povezoval izjemen Avsenikov koncert.Gostiteljain Beno Mlačnik pa sta dodala piko na i, pristno gostoljubje v najširšem pomenu besede. »Letošnje leto je res zelo drugačno. Na preizkušnji so pristni medčloveški stiki, na preizkušnji so organizatorji in izvajalci. A najbolj srčni želijo širiti dobre misli, dobre vibracije med ljudi. In tudi koncert ASA je bil čudovit. Kljub hladnemu večeru so ljudje uživali in srkali vase te redke trenutke melodičnega veselja,« je misli poetično strnil Podbrežnik, ki je člane ASA povabil tudi na svojevrsten podvig: da se v enem dnevu povzpnejo na Rogatec, ki se dviga tik nad koncertnim prizoriščem.»Prehranska svetovalka Mihaela je glasbenike očarala s savinjskim želodcem in mohovtom, ki je značilna luška jed. Gre za poltrajni skutni namaz z dodatkom smetane, začinjen s soljo in kumino, ki je ravno pravšnji za pogon v breg,« se je pošalil Podbrežnik. In dodal, da je niz koncertov ASA intimno dal svojevrstno živost narodno-zabavnim odrom na drugačen, bolj neposreden način.»Vsi člani ansambla so prav tako željni stika z občinstvom kot poslušalci. Tudi zato je bil večer v zanesenjaški družbi društva Gričar in gostiteljske Občine Luče ter dobrotnikov, kot sta podjetnikain, več kot čaroben. Občinstvo pa z aplavzi seveda ni skoparilo,« sklene Podbrežnik. Še preden so se odpravili v Luče, so ASA dva čudovita koncertna večera ob polni luni pripravili tudi v Ruski dači v Zgornjih Gameljnah, ki je zaščiten kulturni spomenik in prostor za doživetja kulture, kulinarike in zgodovine.