Z glasbo ohranjajo romski jezik

Potem ko so aprila letos ob svetovnem dnevu Romov predstavili svojo novo pesem Ma man pubister (Ne pozabi me, op. a.), je glasbena skupina Romano Glauso ob svetovnem dnevu romskega jezika, ki ga zaznamujemo 5. novembra, predstavila novo pesem Tu oziroma Ti v slovenskem jeziku. Kot pravijo glasbeniki, je romski jezik izjemno pomemben del romske kulture.

Tudi zato nadaljujejo pripravo in izvajanje pesmi v romskem jeziku, s katerimi želijo prispevati k ohranitvi in razvoju jezika ter kulture. Lastna kultura in jezik namreč nista nekaj samoumevnega, nista povsod enaka in se od naroda do naroda razlikujeta. Hkrati pa sta odraz posamezne družbe, torej njenih navad, življenja, norm in vrednot. »Kulture pa na žalost ni mogoče kupiti, temveč jo je treba vzgojiti ter jo skupno negovati. Zato tudi skupina Romano Glauso nadaljuje pripravo in izvajanje pesmi v romskem jeziku, s katerimi želijo prispevati k ohranitvi in razvoju romskega jezika ter kulture.

V njihovih skladbah se prepletajo temperament, melanholična panonska duša in ljubezen do življenja. FOTO: OSTE BAKAL

Pomembno je, da se v prihodnje ta glasba razvija, da nastajajo nova in sodobna besedila, ki bodo tudi v tem času na novo definirala (moderno) romsko kulturo, ki bo osnova za prihodnji razvoj romske skupnosti,« so povedali člani skupine, ki so ponosni, da svetovni dan romskega jezika praznujemo v spomin na 5. november 2008, ko so prvič predstavili romsko-srbsko-hrvaški in srbsko-hrvaško-romski slovar. Člani skupine so po drugi strani žalostni, da so v veljavi omejitve, povezane z virusom, zato so vsaj njihove pesmi priložnost, da z glasbo opozorijo na pomanjkanje medkulturnega dialoga. Romano Glauso je sicer romska glasbena skupina, ki je nastala v letu 2018 in se je širši javnosti predstavila na številnih dogodkih v Pomurju in širše.

»Širimo ljubezen do romske glasbe in igrivo veselje s plesanjem po mizah in pitjem vina. Mi smo mogoče ena rahla posebnost v romskem glasbenem polju, saj že od začetka našega delovanja neobremenjeno razvijamo avtorski pristop do romske glasbe. Ustvarjamo pesmi, ki gredo dobro v ušesa, od romskih balad do živahnih plesnih ritmov romskega melosa,« še poudarjajo v skupini, v kateri igrajo in pojejo Igor Baranja, Darko Rudaš, Milan Šarkezi, Belmondo Stojanovič, Miki Horvat, Kristjan Horvat, Dušan Horvat.