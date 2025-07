Z glasbo cirkusanta motivirata otroke

Pesem Beli zobki bo nasmejala, navdušila in (morda) spodbudila kakšen ščetkan zob več. »Komad je nastal ob umivanju zobkov kot motivacija otrokom za umivanje, saj verjameva, da je skozi igro in z domišljijo vse lažje,« sta povedala cirkuška umetnika Arbadakarba, Tina Vrdjuka Kekec in Matjaž Kekec.

Beli zobki so njuna druga stvaritev, lansko jesen sta namreč javnost razveselila s pesmijo Plešem po dežju, s katero vabita družino v igrivost. Zadnjo pesem so snemali, drgnili in vrtali v Dravlje Records, z njima so zapeli in zaplesali mladi plesalci iz Plesne šole Samba, videospot pa je bil posnet v Halla Studio. »To je bil čudovit projekt, pri katerem smo vsi neizmerno uživali in se zabavali,« sta povedala. Tina in Matjaž vsem otrokom in njihovim staršem želita čudovite počitnice, s pesmijo pa seveda sporočata, naj med uživanjem ne pozabijo na svoje zobke.