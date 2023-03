Z Epilogom so prišli do Praga (VIDEO)

Yu Generacija je skupina, v kateri so moči združili Janez Kranjsky, Urška Mule, Damjan Maroh, Jani Črnko - Crni, Lan Falež in Bruno Vabič, ki na glasbeni sceni niso novinci, temveč so si v karieri že nabrali konkretno kilometrino.

Odre so namreč doslej delili s številnimi znanimi zasedbami, kot so Crvena jabuka, Prljavo kazalište, Željko Bebek, Riblja čorba, S.A.R.S, Opća opasnost, Zabranjeno pušenje, Peter Lovšin, Bajaga, Vesna Pisarović, Lačni Franz, Zmelkoow, Grupa Vigor in druge. Te dni so izdali novo pesem z naslovom Epilog, ki je nastala kot nadomestna, saj se za eno pesem niso strinjali, da bi jo uvrstili na album, ki so ga poimenovali Prag. »Epilog je to zadrego rešil. In to je zadnja pesem, ki je bila napisana za album Prag, in to le dan pred silvestrovim,« o njej povedo yugeci, kot jih prijatelji radi kličejo. V pesmi Epilog so združili vse občutke in vesele zgodbe, ki jih pišejo spomini ob zaključku enega in začetku drugega obdobja.

Glasbeniki s Kaly Kolonič, ki skrbi za njihovo promocijo. FOTO: FACEBOOK

»Nastala pa je v pol ure, tako da bi lahko celo rekli, da se je napisala kar sama,« še povedo fantje in dekle, ki bodo pravkar izdani album Prag premierno predstavili medijem in širši javnosti to soboto v Mariboru. Sicer pa je ploščo produciral ​Marko Soršak - Soki, najbolj znan slovenski bobnar, ki je naučil bobnati tudi predsednika Boruta Pahorja, hkrati pa je velik humanitarec, ki je osrečil na tisoče otrok in šol z novimi glasbili.

»Pesem govori o dnevu, tistem dnevu, ki je ponosen sam nase. Tisti dan so se zgodile same lepe stvari in ta dan smo se vsi počutili sprejeti, sproščeni, zadovoljni. Bil je dan popolne nepopolnosti in brez lažne prijaznosti. Pesem ujame zadnji trenutek zvečer, ko si tik pred spanjem zadovoljno prikimaš in rečeš, da je bil danes res dober dan,« opišejo novo pesem. In kaj o njej meni Soki? »S tako pridno in pozitivno ekipo, kot je bend Yu Generacija, je noro fajn sodelovati. Ustvarili smo lep glasbeni izdelek, ki bo poslušalcem gotovo zelo všeč. Najlepše refrene in lepa sporočila smo zapakirali v lep moderen zvok,« o sodelovanju pove znani štajerski glasbenik. Pri snemanju pa se je Yu Generaciji pridružila odlična violončelistka Zsofi Klacsmann, ki je pesmi dodala posebno subtilno atmosfero.

»Marko Soršak je človek z veliko začetnico, velikim srcem in vrhunski glasbenik. Delo z njim je sproščeno in zelo zabavno, od njega se v vsakem trenutku veliko naučiš in tudi mi smo se. V procesu priprave materiala za album in aranžiranja komadov z nekaterimi nismo bili povsem zadovoljni. In takrat je prišel Soki na vaje in rekel, da moramo nekaj spremeniti. Potem je energija med nami lepo tekla in skozi projekt Prag smo postali zelo dobri prijatelji. V takšni ekipi je vedno lepo delati in tako nastajajo dobre stvari,« še povedo člani skupine. Za pesem Epilog so decembra na Komnu posneli tudi videospot. »Bil je lep, sončen dan, a vseeno super mrzel. Bili smo v srajcah, Urša v obleki, zunaj pa minus dve stopinji. Na vsakih deset minut smo za pet minut tekli na toplo in spet nazaj. Urša je s petkami tekla po kamenju, kot da ima obute gorske čevlje,« so nam še izdali dogodivščino s snemanja člani Yu Generacije, ki še čutijo nostalgijo do nekdanje skupne republike, ko so sami še bili otroci. Kot pravijo, se najbolj veselijo nastopov v živo, ker so dinamični in čutiš energijo s poslušalci.