Z ekipo Japajade šova na enodnevni izlet: prijavite se zdaj

V zadnji, posebni oddaji glasbeno-razvedrilnega Japajade šova sta voditelja Dejan Vunjak in Lucija Vrankar - Lucy spomnila gledalce na vse zanimivosti, ki smo jih videli v prvi sezoni oddaj. Te smo spremljali ob petkih zvečer v t. i. prime timu Televizije Slovenija in je bila, tudi po podatkih raziskave, ki jo je opravila AGb Nielsen Media Research, ena najbolj gledanih.

Skoraj milijon gledalcev pred zasloni

»Vsaj del katere koli oddaje je videla več kot polovica Slovencev, 50,6 odstotka oziroma 972.200 gledalcev,« so potrdili na RTV. V vseh, razen v prvi, kjer sta se predstavila voditelja sama, smo videli tudi nekaj slovenskih uspešnih kmetov, ki se trudijo s pridelavo zdrave, neoporečne hrane in svoje izdelke uspešno tržijo. Kmetovalci, ki so jih spremljale družine, so se pomerili v zabavnem kvizu in različnih veščinah, ki so imele tekmovalni naboj, na koncu pa so se trije finalisti pomerili za zmago.

Gledalci so na koncu z glasovanjem določili zmagovalca, naj kmet je postal Domen Kljun, ki je širši javnosti poznan tudi kot pevec. Oddaja je bila tudi glasbeno zelo pestra, v njej smo v 13 oddajah slišali in videli številne znane ansamble in posamezne glasbene izvajalce, nekateri so sodelovali tudi v zaključni, finalni oddaji. Denimo Jan Plestenjak, Boris Kopitar, Helena Blagne, Gadi, ansambel Stil in Čuki, Vili Resnik, Alya in Kvatropirci. Voditelj Dejan Vunjak je raztegnil frajtonarico, ki jo je dobil, in dokazal, da se je naučil igrati nanjo, pri tem so se mu pridružili harmonikarji Glasbene šole Simona Bučarja.

Čaka nas super izlet v Prekmurje

Ustvarjalci oddaje se zdaj pripravljajo na novo, jesensko sezono, v kateri pa bomo videli številne slovenske kmetice in bomo do konca decembra dobili naj kmetico leta. Še pred počitnicami se celotna ekipa Japajade šova odpravlja na enodnevni izlet, na katerem bodo tudi kmetje, ki so sodelovali v oddajah. 22. junija bodo obiskali Prekmurje, kjer si bodo ogledali nekaj znamenitosti in okušali tamkajšnje dobrote. Vsega seveda ne smemo izdati, morda le namig, da si bodo ogledali tudi najvišji stolp Vinarium. Na izletu se bo Japajade karavani lahko pridružil tudi eden naših bralcev ali bralk s spremljevalcem ali spremljevalko.

