LETNI KINODVOR

Z dopusta pred veliko platno na Kongresni trg, vstop je prost

Zadnji teden v avgustu bo tam spet Letni Kinodvor. Vstop je prost, ogled filmov bo tudi v primeru dežja.
Fotografija: Z Letnim Kinodvorom se sklene poletni krog filmskega razvajanja. FOTO: Matjaž Rušt
Z Letnim Kinodvorom se sklene poletni krog filmskega razvajanja. FOTO: Matjaž Rušt

Ju. P.
08.08.2025 ob 15:15
Po koncu Filma pod zvezdami na Ljubljanskem gradu Kinodvor vabi, »da odpeljete telo in duha na naše zadnje letošnje poletno prizorišče, v Letni Kinodvor na Kongresnem trgu«. Brezplačna prireditev na enem od osrednjih ljubljanskih trgov bo potekala od 25. do 28. avgusta.

V ponedeljek, 25. avgusta, se bo Letni Kinodvor začel z Zlato mrzlico (The Gold Rush, 1925), restavrirano različico najuspešnejšega filma Charlesa Chaplina, ki jo ob stoletnici premiere predvajajo na več kot petsto projekcijah v 70 državah. »Kot zanimivost naj povemo, da so film v kinu na Kolodvorski predvajali od 5. do 7. junija 1929 pod naslovom Borba za zlato,« sporoča Kinodvor.

Restavrirano različico Chaplinovega najuspešnejšega filma predvajajo na 500 projekcijah v 70 državah. FOTO: Kinodvor
Restavrirano različico Chaplinovega najuspešnejšega filma predvajajo na 500 projekcijah v 70 državah. FOTO: Kinodvor

V torek bodo ob 50. obletnici predvajali film Monty Python in sveti gral (Monty Python and the Holy Grail, Terry Gilliam, Terry Jones). Monty Pythoni se v svojem drugem celovečercu veselo norčujejo iz klišejev zgodovinskih dram, mitskega junaštva, izobraževalnih filmov in celo podnapisov: »Mynd you, møøøse bites kan be pretti nasti«.

Še ena legendarna dvojica, Louis de Funès in Bourvil, bo v sredo nastopila v filmu Velika avantura (La Grande vadrouille, Gérard Oury,1966). Huronsko smešna pustolovščina je bila več kot 30 let najbolj gledan film v Franciji in ostaja ena najbolj priljubljenih francoskih komedij vseh časov.

V četrtek se bodo od letnega kina poslovili s še enim 50-letnikom, filmom Žrelo (Jaws). »Po poletju 1975 plaže in Hollywood nikoli več niso bili enaki … Junija tistega leta je v kinematografe prišel triler Stevena Spielberga, ki je občinstvu nagnal strah v kosti in postal prvi pravi poletni blockbuster. Film je bil nominiran za štiri oskarje, tudi za najboljši celovečerec, domov pa je odnesel tri, vključno s tistim za nepozabno, srh vzbujajočo glasbo Johna Williamsa,« sporoča Kinodvor.

100 let mineva od premiere Zlate mrzlice Charlieja Chaplina.

Slovenski podnapisi

Filmi bodo na sporedu vsak dan ob 20.30, predvajali pa jih bodo v izvornem jeziku s slovenskimi podnapisi; pri filmu Velika avantura bodo podnapisi tudi v angleščini. Vstop je prost, filmske klasike pa si je mogoče ogledati tudi, če bo deževalo.

Na ogled bo tudi kultni Monty Python in sveti gral. FOTO: Kinodvor
Na ogled bo tudi kultni Monty Python in sveti gral. FOTO: Kinodvor

Kinodvor v sodelovanju s Turizmom Ljubljana in drugimi partnerji vsako leto na Kongresnem omogoči brezplačni ogled projekcij vrhuncev sedme umetnosti, izbrani filmi pa so posvečeni pomembnim obletnicam in dogodkom v mestu in filmu.

Po Žrelu plaže niso bile več enake. FOTO: Kinodvor
Po Žrelu plaže niso bile več enake. FOTO: Kinodvor

»Filmske noči na Kongresnem trgu so edinstveno skupnostno doživetje, v katerem več kot dva tisoč ljudi deli čarobne filmske trenutke, Kinodvor pa nagovarja nova občinstva in omogoča dostop do filmskih vsebin najširšim javnostim. S časovno umestitvijo Letnega Kinodvora na Kongresnem trgu v zadnji teden avgusta najbolj uspešno nagovorimo obiskovalce, ki se – željni kulturnih vsebin – vračajo s počitnic,« še sporočajo in dodajajo, da bodo s tem sklenili krog poletnega razvajanja in se vrnili v udobno zavetje dvorane na Kolodvorski 13. Tam po poletnih vzdrževalnih delih od 3. avgusta namreč že znova poteka filmski program.

Brezplačna prireditev na enem od osrednjih ljubljanskih trgov bo potekala od 25. do 28. avgusta.

