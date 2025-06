Z Belo rožo se je Jože zasidral v srca ljudem od blizu in daleč

Nedavno je Jože Sredenšek, znani glasbenik iz Šentilja pri Velenju, praznoval 73. rojstni dan. Glasbi je posvetil 58 let življenja, še pred tem se je ukvarjal s športom. Pred 41 leti sta z bratom Vladom ustanovila ansambel, ki se je iz ansambla Vlada Sredenška preimenoval v Sredenšek sextet.

Šlo je za kvintet s klavirsko harmoniko in večglasnim pevskim sestavom, v sestavu so bile tri ženske – trobentačica, klarinetistka in pevka. Dobrih 13 let so nastopali, večinoma v Nemčiji, Avstriji in Švici, in bili desetletja odskočna deska za mnoge danes znane glasbenike. Med njimi so bili Vera Šolinc, Irena Vrčkovnik, Sonja Zupan (takrat Lukman), njen mož Robert, pa Eva Kranjčan, Matej Kovačič, Boris Rošker, Tomaž Cilenšek, Jožetov sin David Sredenšek, Robert Goter ter brata Bojan in Andrej Zeme.

Ansambel je še danes najbolj prepoznaven po pesmi Bela roža, ki je priredba tuje uspešnice z originalnim naslovom Eine weiße Rose, izvajala jo je skupina Kastelruther Spatzen, v slovenščini pa je besedilo napisala Vera Šolinc. Znane pa so še številne druge, kot denimo Štajerc naš je very good, Srčece, Naj ta noč bo najina in druge.

100 skladb in okoli 50 priredb je ustvaril Sredenšek sextet.

Jože je pel in igral klarinet in kitaro, od leta 1996 je bil tudi vodja ansambla. V najstniških letih je bil športnik, smučarski skakalec, ki je v sezoni 1968/69 kot 16-letni mladinski reprezentant Jugoslavije na Pokalu Kongsberg v Avstriji skočil 103 metre. Pozneje je bil uspešen trener skakalcev, vzgojil je več reprezentantov. Tudi pozneje, ko je šport opustil in se posvetil glasbi, je ostal strasten smučar in kolesar.

Po očetovih in dedkovih stopinjah

Glasba mu je bila položena v zibelko, tako kot bratu Vladu, ki je ustvaril številne narodnozabavne in zabavne melodije. Uspešen in priljubljen glasbenik je tudi Jožetov sin David Sredenšek, ki je bil najprej član ansambla, po letu 1998 pa je z očetovim ansamblom sodeloval kot avtor melodij, aranžer ter tonski tehnik in glasbeni producent. Glasbene gene sta podedovala tudi vnuka Gašper in Vita, ki pa se ukvarjata z rapom.

»Ansamblu sem se kot pevka pridružila aprila 2004. Prišla sem za eno leto, da bi nadomestila takratno pevko Jasmino Mandl, pa sem po srečnem spletu okoliščin ostala do konca leta 2009. Takrat so bili ob Jožetu še Sebastjan Boljte, Klemen Kladnik, Andrej Gračnar (2008 ga je nadomestil Silvo Režek), Marko Zaveršnik in Janko Zacirkovnik. Leta 2007 je Kladnika zamenjal Boštjan Cerar, njega pa leto pozneje Luka Vačovnik. Decembra 2009 sem se zaradi nosečnosti tudi sama poslovila od ansambla, nadomestila me je Mojca Dolenc,« nam sodelovanje oriše pevka Klaudija Felicijan, ki je z Jožetom ostala v stiku vse do danes.

Jože je človek z veliko začetnico, vedno dobre volje, izvrsten glasbenik, ki zna prisluhniti drugim.

Sredenšek sextet je ustvaril več kot 100 skladb in okoli 50 priredb, v Sloveniji je izšlo pet, v tujini pa kar enajst kaset, štiri velike plošče in šest zgoščenk. Zadnja z naslovom Muziko igramo je pri Založbi kaset in plošč izšla pred natanko četrt stoletja. Večkrat so nastopili na Alpskem večeru, bili so gostje Marjance, udeležili so se festivala Slovenska polka in valček leta 2004, in to s polko Gremo na Triglav, za katero so prejeli nagrado za najboljšo priredbo, zanjo so posneli tudi, po Jožetovo, enega najlepših videospotov. Ansambel že dlje ni več aktiven, Jože pa tu in tam še zapoje. Pred dvema letoma je zapel s pevko Ano Dušica, lani sta v teve oddaji nekaj uspešnic zapela s Klaudijo Felicijan.

»Jože je človek z veliko začetnico, vedno dobre volje, izvrsten glasbenik in tisti, ki zna prisluhniti drugim. Z nasveti še zdaj rad pomaga mladim glasbenikom, ki si še utirajo pot. Zame je kot drugi ata, saj sta z mojim očetom dejansko isti letnik. In še vedno ga rada obiščem, da poklepetava,« nam zaupa Klaudija. Pa tudi, da ima Jože čudovito življenjsko sopotnico Martino, ki je na vajah vedno poskrbela, da nihče ni bil lačen in žejen. »Bili smo in ostajamo kot ena velika glasbena družina,« sklene pevka Klaudija.

Ansambel Sredenšek sextet leta 2006 (z leve): Janko Zacirkovnik, Klemen Kladnik, Sebastjan Boljte, Klaudija Felicijan, Marko Zaveršnik, Andrej Gračnar in Jože Sredenšek FOTO: Osebni Arhiv